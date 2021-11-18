За даними Міністерства освіти, лише приблизно 20% випускників з українських шкіл обирають технічні професії. Водночас в Європі ця цифра втричі вища.

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Генеральна директорка директорату професійної освіти МОН України Ірина Шумік зазначила, що в Європі такий показник сягає 60%.

"Чомусь у нас склалося таке враження, що після здобуття професійної освіти у нас відсутній подальший розвиток. Окремі заходи ми спрямовуємо на подолання цих стереотипів і популяризацію професій, і популяризацію професійної освіти", – сказала Ірина Шумік.

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Рік тому Міністерство освіти затвердило стратегію з розвитку професійної освіти в Україні, в її рамках розроблена програма заходів як на національному, так і на регіональному рівнях. В першу чергу, планується створення ефективної мережі закладів і модернізації профтех училищ, що вже існують.

Ірина Шумік зазначила, що у вересні на колегії схвалили методичні рекомендації оптимізації мережі закладів професійної освіти. Протягом весни і літа їх пілотуватимуть в семи регіонах, в таких областях:

Вінницькій;

Полтавській;

Миколаївській;

Запорізькій;

Чернівецькій;

Рівненській;

Львівській.

"І за результатами цього пілотування будуть напрацьовані плани до створення ефективної мережі", – сказала генеральна директорка директорату професійної освіти МОН України.

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