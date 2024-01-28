"Мона Лиза" – в супе: в Париже экоактивисты облили самую известную картину Лувра

В Париже 28 января произошел инцидент. В Лувре двое экоактивистов облили картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза".

Эта картина также известна под названием “Джоконда”. Наконец стало известно, что полотно известного итальянского художника облили супом.

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Экоактивисты облили "Мона Лизу" супом

В сети появились видео, где климатические активистки облили картину супом. После этого они пролезли под ограждение, что окружает "Мону Лизу", и начали говорить призывы о важности полноценного питания и включении пищевых продуктов в более широкую систему социального обеспечения.

Что важнее? Искусство или право на здоровое и устойчивое питание? Наша система сельского хозяйства больна! Фермеры больны,

– говорили активистки.

Одна из женщин отметила, что каждому третьему французу не хватает еды.

"Мона Лизу" облили супом / Видео из аккаунта Le Figaro в соцсети Х

Стоит отметить, что "Мона Лиза" находится с 2005 года под защитным стеклом, поэтому само полотно в результате действий климатических активисток не пострадало.

В пресс-релизе движение сделало заявление, отмечая начало кампании гражданского сопротивления с основным требованием, направленной на пользу всего населения. Этот спрос обращается вокруг интеграции пищевых продуктов в более широкую систему социального обеспечения. Кроме того, члены этого движения настойчиво призывают правительство оказать помощь в виде ежемесячных ассигнований в размере 150 евро., специально предназначенных для расходов на питание.

Быстро отреагировав на ситуацию, сотрудники музея Лувр немедленно приняли меры, установив черные панели, чтобы скрыть как картину, так и причастных женщин. В музее привлекли чрезвычайное подразделение, эвакуировали посетителей и закрыли зал на уборку.

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