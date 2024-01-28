Ця картина також відома під назвою "Джоконда". Зрештою стало відомо, що полотно відомого італійського художника облили супом.

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Екоактивісти облили "Мона Лізу" супом

У мережі з'явилися відео, де кліматичні активістки облили картину супом. Після цього вони пролізли під огорожу, що оточує "Мону Лізу", та почали промовляти заклики щодо важливості повноцінного харчування та включення харчових продуктів у ширшу систему соціального забезпечення.

Що важливіше? Мистецтво чи право на здорове та стійке харчування? Наша система сільського господарства хвора! Фермери хворі,

– казали активістки.

Одна з жінок зазначила, що кожному третьому французу не вистачає їжі.

"Мона Лізу" облили супом / Відео з акаунту Le Figaro у соцмережі Х

Варто зазначити, що "Мона Ліза" перебуває з 2005 року під захисним склом, тому саме полотно внаслідок дій кліматичних активісток не постраждало.

У пресрелізі рух зробив заяву, відзначаючи початок кампанії громадянського опору з основною вимогою, спрямованою на користь усього населення. Цей попит обертається навколо інтеграції харчових продуктів у ширшу систему соціального забезпечення. Крім того, члени цього руху наполегливо закликають уряд надати допомогу у вигляді щомісячних асигнувань у розмірі 150 євро, спеціально призначених для витрат на харчування.

Швидко відреагувавши на ситуацію, співробітники музею Лувр негайно вжили заходів, встановивши чорні панелі, щоб приховати як картину, так і причетних жінок. У музеї залучили надзвичайний підрозділ, евакуювали відвідувачів й закрили залу на прибирання.

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