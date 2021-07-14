Об этом рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Вместе с Сергеем Лещенко он обсудил отставку Арсена Авакова и связи с ним Дениса Монастырского, скандал вокруг "слуг народа" и сотрудничество с Китаем и ЕС.

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О связях Монастырского с Аваковым

Понятно, что как глава комитета он (Монастырский – 24 канал) был вынужден работать с профильным министром. Я не думаю, что здесь есть существенная аффилиация. Денис действительно был экспертом Института будущего. Эта структура связана с Антоном Геращенко, который сейчас является заместителем Арсена Борисовича, до этого был помощником.

Денис Анатольевич показал себя независимым от всех главой комитета. Он зависим от политического курса партии, от тех принципов, с которыми мы шли. Он зависим от тех идей, которые мы через этот комитет продвигали. В частности, он один из тех, кто взял на себя довольно непростую тему, довел ее до финала и мы проголосовали – это законопроект о военных преступлениях.

Обратите внимание! После того, как на сайте МВД появилось заявление об отставке Арсена Авакова, Владимир Зеленский предложил, чтобы нардеп Денис Монастырский заменил его на должности.

Одно дело, когда комитет принимает какие-то текущие законы о камерах на дорогах и еще что-то связанное с дисциплиной и полицией. Другое дело – продвигать такие серьезные фундаментальные вещи. Действительно, Денис Анатольевич себя очень хорошо показал.

Об отставке Авакова

Когда человек идет по заявлению, по собственному желанию, то у него могут быть разные мотивы. Пока мы не видели каких-либо комментариев Арсена Борисовича существенных. Он просто поблагодарил команду, с которой он работал. Сейчас лето, дадим человеку отдохнуть. Сначала проголосуем за отставку, ведь это еще надо проголосовать.

У нас не было еще традиции, чтобы того, кто уходит по собственному желанию, мы не отпускали. Не будем эту традицию нарушать.

Дальше уже будем ждать комментариев от Арсена Борисовича, как он к этому решению пришел и какие у него следующие политические или не политические планы.



Провалы Авакова на должности главы МВД / Инфографика 24 канала

Что известно об отставке Авакова

13 июля на сайте Министерства внутренних дел появилось заявление Арсена Авакова об отставке.

Президент предложил, чтобы Денис Монастырский заменил его на должности. Монастырский сообщил, что принял предложение.

За отставку Арсена Авакова в Верховной Раде будут голосовать 15 июля. За назначение Монастырского – на следующий день.

О скандале со "слугами"

За последние 2 недели действительно было несколько инцидентов с народными депутатами. Не все они "слуги", это ложь. Юрченко уже больше года не член "Слуги народа". Я еще с первого случая предлагаю ему сдать мандат.

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Ситуация с Евгением Брагарем неоднозначная. Он смог доказать нам во фракции и широкой общественности, что с ним ситуация была сфабрикована. Представители патрульной полиции были с выключенными камерами и предлагали ему делать определенные действия. Была коммуникация со стороны Нацполиции, что ведется служебное расследование. Здесь продолжается обвинение господина Брагаря в том, что он, возможно, был в состоянии наркотического опьянения.

О сотрудничестве с Китаем и ЕС

Мы занимаемся партийной дипломатией. В Конституции слова "Китай" нет, однако есть евроатлантическая интеграция. Мы точно Конституцию должны выполнять. Есть партийная дипломатия. Она работает в каких-то странах лучше, в каких-то хуже. В Китае она работает лучше, потому что там есть одна партия – Коммунистическая партия Китая.

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Китайская философия партийной дипломатии заключается в том, что они сотрудничают со всеми правящими партиями мира. Мы говорим о партийной дипломатии. В ней нет ничего внеземного. Это обычный обмен мнениями, письмами, поздравлениями.

Мы с китайцами – стратегические партнеры. У нас с ними наибольший товарооборот. Сейчас ЕС соревнуется количеством, но с китайской стороны всегда есть желание его увеличивать.

Мы остаемся на пути евроинтеграции, вступления в НАТО, получения ПДЧ.

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