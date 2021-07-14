Об этом рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Вместе с Сергеем Лещенко он обсудил отставку Арсена Авакова и связи с ним Дениса Монастырского, скандал вокруг "слуг народа" и сотрудничество с Китаем и ЕС.
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О связях Монастырского с Аваковым
Понятно, что как глава комитета он (Монастырский – 24 канал) был вынужден работать с профильным министром. Я не думаю, что здесь есть существенная аффилиация. Денис действительно был экспертом Института будущего. Эта структура связана с Антоном Геращенко, который сейчас является заместителем Арсена Борисовича, до этого был помощником.
Денис Анатольевич показал себя независимым от всех главой комитета. Он зависим от политического курса партии, от тех принципов, с которыми мы шли. Он зависим от тех идей, которые мы через этот комитет продвигали. В частности, он один из тех, кто взял на себя довольно непростую тему, довел ее до финала и мы проголосовали – это законопроект о военных преступлениях.
Одно дело, когда комитет принимает какие-то текущие законы о камерах на дорогах и еще что-то связанное с дисциплиной и полицией. Другое дело – продвигать такие серьезные фундаментальные вещи. Действительно, Денис Анатольевич себя очень хорошо показал.
Об отставке Авакова
Когда человек идет по заявлению, по собственному желанию, то у него могут быть разные мотивы. Пока мы не видели каких-либо комментариев Арсена Борисовича существенных. Он просто поблагодарил команду, с которой он работал. Сейчас лето, дадим человеку отдохнуть. Сначала проголосуем за отставку, ведь это еще надо проголосовать.
У нас не было еще традиции, чтобы того, кто уходит по собственному желанию, мы не отпускали. Не будем эту традицию нарушать.
Дальше уже будем ждать комментариев от Арсена Борисовича, как он к этому решению пришел и какие у него следующие политические или не политические планы.
Провалы Авакова на должности главы МВД / Инфографика 24 канала
Что известно об отставке Авакова
- 13 июля на сайте Министерства внутренних дел появилось заявление Арсена Авакова об отставке.
- Президент предложил, чтобы Денис Монастырский заменил его на должности. Монастырский сообщил, что принял предложение.
- За отставку Арсена Авакова в Верховной Раде будут голосовать 15 июля. За назначение Монастырского – на следующий день.
О скандале со "слугами"
За последние 2 недели действительно было несколько инцидентов с народными депутатами. Не все они "слуги", это ложь. Юрченко уже больше года не член "Слуги народа". Я еще с первого случая предлагаю ему сдать мандат.
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Ситуация с Евгением Брагарем неоднозначная. Он смог доказать нам во фракции и широкой общественности, что с ним ситуация была сфабрикована. Представители патрульной полиции были с выключенными камерами и предлагали ему делать определенные действия. Была коммуникация со стороны Нацполиции, что ведется служебное расследование. Здесь продолжается обвинение господина Брагаря в том, что он, возможно, был в состоянии наркотического опьянения.
О сотрудничестве с Китаем и ЕС
Мы занимаемся партийной дипломатией. В Конституции слова "Китай" нет, однако есть евроатлантическая интеграция. Мы точно Конституцию должны выполнять. Есть партийная дипломатия. Она работает в каких-то странах лучше, в каких-то хуже. В Китае она работает лучше, потому что там есть одна партия – Коммунистическая партия Китая.
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Китайская философия партийной дипломатии заключается в том, что они сотрудничают со всеми правящими партиями мира. Мы говорим о партийной дипломатии. В ней нет ничего внеземного. Это обычный обмен мнениями, письмами, поздравлениями.
Мы с китайцами – стратегические партнеры. У нас с ними наибольший товарооборот. Сейчас ЕС соревнуется количеством, но с китайской стороны всегда есть желание его увеличивать.
Мы остаемся на пути евроинтеграции, вступления в НАТО, получения ПДЧ.
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