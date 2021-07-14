Про це розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Разом з Сергієм Лещенком він обговорив відставку Арсена Авакова та зв'язки з ним Дениса Монастирського, скандал довкола "слуг народу" і співпрацю з Китаєм та ЄС.

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Про зв'язки Монастирського з Аваковим

Зрозуміло, що як голова комітету він (Монастирський – 24 канал) був змушений працювати з профільним міністром. Я не думаю, що тут є суттєва афіліація. Денис дійсно був експертом Інституту майбутнього. Ця структура пов'язана з Антоном Геращенком, який зараз є заступником Арсена Борисовича, до цього був помічником.

Денис Анатолійович показав себе незалежним від усіх головою комітету. Він залежний від політичного курсу партії, від тих принципів, з якими ми йшли. Він залежний від тих ідей, які ми через цей комітет просували. Зокрема, він один з тих, хто взяв на себе досить непросту тему, довів її до фіналу й ми проголосували – це законопроєкт про військові злочини.

Зверніть увагу! Після того, як на сайті МВС з'явилась заява про відставку Арсена Авакова, Володимир Зеленський запропонував, аби нардеп Денис Монастирський замінив його на посаді.

Одна справа, коли комітет приймає якісь поточні закони про камери на дорогах та ще щось пов'язане з дисципліною та поліцією. Інша справа – просувати такі серйозні фундаментальні речі. Дійсно, Денис Анатолійович себе дуже гарно показав.

Про відставку Авакова

Коли людина йде за заявою, за власним бажанням, то в неї можуть бути різні мотиви. Поки що ми не бачили якихось коментарів Арсена Борисовича суттєвих. Він просто подякував команді, з якою він працював. Зараз літо, даймо людині відпочити. Спочатку проголосуємо відставку, бо це ж ще треба проголосувати.

У нас не було ще традиції, щоб той, хто йде за власним бажанням, ми його не відпускали. Не будемо цю традицію порушувати.

Далі вже будемо чекати коментарів від Арсена Борисовича, як він до цього рішення прийшов і які в нього наступні політичні чи не політичні плани.



Провали Авакова на посаді глави МВС / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про відставку Авакова

13 липня на сайті Міністерства внутрішніх справ з'явилась заява Арсена Авакова про відставку.

Президент запропонував, аби Денис Монастирський замінив його на посаді. Монастирський повідомив, що прийняв пропозицію.

За відставку Арсена Авакова у Верховній Раді голосуватимуть 15 липня. За призначення Монастирського – наступного дня.

Про скандал зі "слугами"

За останні 2 тижні дійсно було кілька інцидентів з народними депутатами. Не всі вони "слуги", це брехня. Юрченко вже понад рік не член "Слуги народу". Я ще з першого випадку пропоную йому скласти мандат.

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Ситуація з Євгеном Брагаром неоднозначна. Він зміг довести нам у фракції та широкому загалу, що з ним ситуація була сфабрикована. Представники патрульної поліції були з вимкненими камерами і пропонували йому робити певні дії. Була комунікація з боку Нацполіції, що ведеться службове розслідування. Тут триває наговорювання на пана Брагара про те, що він, можливо, був у стані наркотичного сп'яніння.

Про співпрацю з Китаєм та ЄС

Ми займаємося партійною дипломатією. У Конституції слова "Китай" немає, однак є євроатлантична інтеграція. Ми точно Конституцію маємо виконувати. Є партійна дипломатія. Вона працює у якихось країнах краще, у якихось гірше. У Китаї вона працює найкраще, бо там є одна партія – Комуністична партія Китаю.

До теми У Конституції слова "Китай" немає, – Корнієнко про співпрацю з КНР та ЄС

Китайська філософія партійної дипломатії полягає в тому, що вони співпрацюють з усіма правлячими партіями світу. Ми говоримо про партійну дипломатію. У ній немає чогось позаземного. Це звичайний обмін думками, листами, привітаннями.

Ми з китайцями – стратегічні партнери. У нас з ними найбільший товарообіг. Зараз ЄС змагається кількістю, але з китайського боку завжди є бажання його збільшувати.

Ми залишаємося на шляху євроінтеграції, вступу в НАТО, отримання ПДЧ.

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