Монастырский передал представительству ООН окровавленную детскую игрушку с вокзала в Краматорске

В четверг, 14 апреля, Денис Монастырский встретился с кризисным координатором ООН в Украине. Представителю Генсека ООН Амину Аваду он вручил окровавленную детскую игрушку с вокзала в Краматорске.

Министр внутренних дел во время встречи подчеркнул, что уже в 50-й день Украина противостоит полномасштабной агрессии России. И что весь украинский народ героически борется против оккупантов.

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От рук оккупантов погибли по меньшей мере 190 детей

Денис Монастырский подчеркнул, что от российской агрессии в Украине по меньшей мере 190 детей погибли и 350 получили ранения.

Министр отметил, что по вокзалу в Краматорске российские захватчики нанесли удар ракетой "Точка-У". Циничным было еще и то, что на ней была надпись "За детей". Напомним, что там во время удара находились почти 4 тысячи гражданских – в основном женщины, дети и люди почтенного возраста.

Это был прямой, целенаправленный, спланированный удар по гражданским. Это преступление России унесло жизни 59 мирных украинцев, среди которых 7 детей. Кроме того, 114 человек получили ранения различной степени тяжести,

– подчеркнул министр.

Среди раненых и убитых, правоохранители нашли окровавленную мягкую детскую игрушку. И именно ее Денис Монастырский передал Амину Аваду. Игрушку доставят в международную независимую комиссию по расследованиям фактов российских военных преступлений в Украине. Она станет очередным доказательством циничных военных преступлений, которые совершают в Украине российские захватчики.

"Пусть эта игрушка станет символом горя украинских матерей, а также напоминанием о судьбах наших детей, которые цинично и массово уничтожает Россия", – подчеркнул Монастырский.

Он добавил, что удар по Краматорску должен стать одним из обвинений России на трибунале. А он, подчеркнул министр, состоится без всяких сомнений.

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