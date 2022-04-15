Міністр внутрішніх справ під час зустрічі підкреслив, що вже 50-й день Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії. І що весь український народ героїчно бореться проти окупантів.

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Від рук окупантів загинули щонайменше 190 дітей

Денис Монастирський підкреслив, що від російської агресії в Україні щонайменше 190 дітей загинули та 350 – отримали поранення.

Міністр наголосив на тому, що по вокзалу у Краматорську російські загарбники завдали удару ракетою "Точка-У". Цинічним було ще й те, що на ній був напис "За дітей". Нагадаємо, що там під час удару перебували майже 4 тисячі цивільних – здебільшого жінки, діти та люди поважного віку.

Це був прямий, цілеспрямований, спланований удар по цивільних. Цей злочин Росії забрав життя 59 мирних українців, серед яких 7 дітей. Окрім того, 114 осіб отримали поранення різного ступеню тяжкості,

– підкреслив міністр.

Серед поранених і вбитих, правоохоронці знайшли закривавлену м'яку дитячу іграшку. І саме цього коника Денис Монастирський передав Аміну Аваду. Іграшку доставлять до Міжнародної незалежної комісії з розслідувань фактів російських воєнних злочинів в Україні. Вона стане черговим доказом цинічних воєнних злочинів, які чинять в Україні російські загарбники.

"Нехай ця іграшка стане символом горя українських матерів, а також нагадуванням про долі наших дітей, які цинічно та масово нищить Росія", – наголосив Монастирський.

Він додав, що удар по Краматорську повинен стати одним зі звинувачень Росії на трибуналі. А він, підкреслив міністр, відбудеться без жодних сумнівів.

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