Глава МВД погиб в авиакатастрофе: кто может заменить Монастырского на должности

Утром 18 января в результате авиакатастрофы в Броварах погиб министр внутренних дел Денис Монастырский. Вместе с ним погиб первый заместитель и госсекретарь ведомства.

После гибели руководства возникает вопрос о том, кто возьмет на себя обязанности руководителя и как будет проходить назначение нового министра. На эти вопросы в эфире национального телемарафона ответил глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.

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Сначала будет назначен исполняющий обязанности

Сергей Ионушас сообщил, что по процедуре после этой трагедии будет назначен временно исполняющий обязанности министра. В таких случаях руководство ведомством должно было перейти к первому заместителю, однако, как известно, к сожалению, первый заместитель Монастырского Евгений Енин также погиб в Броварах.

Поэтому исполнять обязанности министра внутренних дел будет кто-нибудь из других заместителей покойного Дениса Монастырского. Однако пока неизвестно, кто именно.

В то же время пресс-секретарь премьер-министра Дениса Шмыгаля в комментарии Суспільному сообщила, что 18 января состоится внеочередное заседание правительства, где и назначат временного исполняющего обязанности министра внутренних дел. Им станет один из заместителей погибшего чиновника. Заседание запланировано на 15:00.

Опираясь на слова Ионушаса, можно отметить, что исполнять обязанности главы МВД будет один из 5 заместителей Монастырского – Богдан Драпятый, Мэри Акопян, Сергей Гончаров, Екатерина Павличенко или Игорь Бондаренко.

Когда будет назначен новый министр

Также Ионушас пояснил, что процедура назначения нового министра также четкая. Сначала кандидатуру нового главы ведомства рассматривает профильный комитет – то есть комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

После этого комитет выберет кандидатуру, выдвигаемую на голосование в Верховной Раде. И именно народные депутаты будут решать, поддерживать кандидатуру, предложенную комитетом или нет. После положительного решения депутатов МВД получит нового главу.

Относительно того, когда именно Украина получит нового министра, Ионушас отметил, что точно прогнозировать пока невозможно, ведь сначала нужно найти человека, который мог бы достойно заменить покойного Дениса Монастырского на этом посту.

Напомним, что в результате падения вертолета ГСЧС утром 18 января в Броварах, погибли 16 человек, среди которых 3 члена экипажа ГСЧС и 6 представителей МВД, среди которых руководство ведомства – министр Денис Монастырский, первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Чиновники летели в командировку в одну из горячих точек. Причины крушения будет выяснять следствие.