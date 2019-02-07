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      Монетизация субсидий: что это будет означать для украинцев

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      Накануне президентских выборов Кабинет министров изменил порядок выдачи субсидий: теперь деньги из казны будут идти непосредственно гражданам, а не коммунальным службам, которые распоряжались ими на свое усмотрение.

      Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала Леся Выговская.

      Читайте также: Монетизация субсидий и льгот запущена: как она будет действовать

      По ее словам, таким образом чиновники надеются отлучить от государственной кормушки облгазы – им уменьшат долг перед государством, который они все время просят простить.

      Что такое субсидия?
      Это адресная безналичная (пока что) помощь семье, которую предоставляют на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Субсидию назначают одному из зарегистрированных в доме человеку, на которого оформлен лицевой счет. Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться в Центр в управлении труда и социальной защиты населения по месту прописки. Для оформления нужны такие документы: заявление на получение льгот, паспорт гражданина Украины, декларация о доходах и расходах.

      Еще это заставит население более рационально пользоваться природными ресурсами. Ведь практика показывает, что те, кто получают дотации от государства, не очень озабочены тем, чтобы экономить, отметила журналистка.

      И добавила, что условия получения субсидий станут более жесткими. Поэтому тех, кто их будет получать, станет меньше.

      Ведь нельзя претендовать на субсидию, если проживаешь в центре столицы в квартире, площадью в 300 квадратных метров, в Николаеве в доме на 700 квадратов. Здесь о обнищании речь не идет,
      – сказала Выговская.

      Корреспондент также пояснила, что отныне жилищную субсидию не будут назначать, если потребители более месяца не будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Раньше можно было не платить два месяца подряд.

      Выговская отметила: Если же задолженность превысит 340 гривен, то в субсидировании и вовсе могут отказать. Такие изменения более год от Украины требовали наши западные партнеры.

      Я думаю, у власти есть теория, что такие действия будут стимулировать голосовать за нее, ведь люди получат деньги. Но это не является негативом, мол, они покупают избирателей. Нет, это вещь, которая давно нуждалась в исполнении. И хорошо, что они хотя бы сейчас это сделали,
      – прокомментировал финансовый аналитик Dragon Capital Сергей Фурса.

      Отметим, что количество тех, кто получает субсидии в Украине уменьшилось на 25,8% в сравнении с 2017 годом. По словам министра социальной политики Андрея Ревы, сейчас в стране насчитывается более четырех миллионов семей, которые получают такую помощь от государства.

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      Теги: Новости Украины Законодательство Субсидии Деньги Министерство социальной политики Коммунальные услуги
      Источник: 24 канал
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