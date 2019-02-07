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      Монетизація субсидій: що це означатиме для українців

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      Напередодні президентських виборів Кабінет міністрів змінив порядок видачі субсидій: тепер гроші з казни йтимуть безпосередньо громадянам, а не комунальним службам, які розпоряджались ними на власний розсуд.

      Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу Леся Виговська.

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      За її словами, у такий спосіб чиновники сподіваються відлучити від державної годівниці облгази – їм зменшать борг перед державою, який вони весь час просять пробачити.

      Що таке субсидія?Це адресна безготівкова (поки що) допомога для сім'ї, яку надають на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Субсидію призначають одній із зареєстрованих у помешканні людині, на яку оформлений особовий рахунок. Щоб оформити субсидію, необхідно звернутися до Центру в управлінні праці та соціального захисту населення за місцем прописки. Для оформлення потрібні такі документи: заява на отримання пільг, паспорт громадянина України, декларація про доходи та витрати.

      Ще це змусить населення більш раціонально користуватися природними ресурсами. Адже практика показує, що ті, хто отримують дотації від держави, не дуже переймаються тим, щоб економити, зазначила журналістка.

      Й додала, що умови отримання субсидій стануть більш жорсткими. Тож тих, хто їх одержуватиме, стане менше.

      Адже не можна претендувати на субсидію, якщо проживаєш у центрі столиці у квартирі, площею в 300 квадратних метрів, чи в Миколаєві у будинку на 700 квадратів. Тут про зубожіння не йдеться,
      – зазначила Виговська.

      Кореспондентка також пояснила, що відтепер житлову субсидію не призначатимуть, якщо споживачі понад місяць не будуть оплачувати житлово-комунальні послуги. Раніше ж можна було не платити два місяці поспіль. 

      Виговська наголосила: якщо ж заборгованість перевищить 340 гривень, то в субсидіюванні й зовсім можуть відмовити. Такі зміни понад рік від України вимагали наші західні партнери.

      Я думаю, у влади є теорія, що такі дії стимулюватимуть голосувати за неї, адже люди отримають гроші. Але це не є негативом, мовляв, вони купують виборців. Ні, це річ, яка давно потребувала виконання. І добре, що вони хоча б зараз це зробили,
      – прокоментував фінансовий аналітик Dragon Capital Сергій Фурса.

      Зазначимо, що кількість тих, хто отримує субсидії в Україні зменшилася на 25,8% у порівнянні з 2017 роком. За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, зараз в країні налічується понад чотири мільйони сімей, які отримують таку допомогу від держави.

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      Теги: Новини України Субсидії Законодавство Гроші Міністерство соціальної політики Комунальні послуги
      Джерело: 24 канал
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