24 Канал собирает, что известно на данный момент.

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Что известно о возможной атаке Ту в ночь на 19 июля

Ряд мониторинговых каналов информирует о взлете группы самолетов Ту-95 вечером 18 июля. Пока не известно, сколько именно стратегических бомбардировщиков вылетело и куда они направляются.

Если вылет боевой, скорее всего, для украинцев будет очередная тяжелая бессонная ночь и массированная ракетная атака. Но пока нет данных о цели вылета российских "стратегов".

Воздушные силы пока не подтверждали вылет вражеской авиации. В то же время официальные каналы призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

К тревогам внимательно,

– предупредили в Центре противодействия дезинформации.

Где сейчас тревога в Украине

24 Канал в своем телеграм-канале оперативно пишет о вражеских обстрелах и их последствиях.

Вечером 18 июля россияне уже ударили по нескольким городам Украины, в частности Днепру и Полтаве