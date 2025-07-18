24 Канал збирає, що відомо на цю мить.

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Що відомо про можливу атаку Ту в ніч проти 19 липня

Низка моніторингових каналів інформує про зліт групи літаків Ту-95 увечері 18 липня. Наразі не відомо, скільки саме стратегічних бомбардувальників вилетіло і куди вони прямують.

Якщо виліт бойовий, швидше за все, для українців буде чергова важка безсонна ніч і масована ракетна атака. Та поки нема даних про мету вильоту російських "стратегів".

Повітряні сили поки не підтверджували виліт ворожої авіації. Водночас офіційні канали закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

До тривог уважно,

– попередили в Центрі протидії дезінформації.

Де зараз тривога в Україні

24 Канал у своєму телеграм-каналі оперативно пише про ворожі обстріли та їхні наслідки.

Увечері 18 липня росіяни вже вдарили по кількох містах України, зокрема Дніпру та Полтаві