М113 находится на вооружении почти 50 стран мира. Простой, маневренный, надежный и главное – может не только ездить, но и плавать.

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Преимущества бронеавтомобиля-амфибии

Несмотря на то, что М113 разрабатывали еще в 1950 – 1960 годах, он все еще остается самым популярным бронированным автомобилем в США и других государствах. Все благодаря его простоте, позволяющей модифицировать этот броневик как угодно.

Несмотря на свой почтенный возраст, имеет оснащение приборы ночного видения, что позволяет выполнять операции в любое время суток. М113 используют для перевозки пехоты.

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Внутрь этого бронетранспортера могут уместиться 11 десантников в полном снаряжении. То есть внутри этого гусеничного "монстра" достаточно просторно. Модель планировали как транспорт, способный быстро доставить пехоту на фронт и отступить.

Он может передвигаться по снегу, грязи, песку и даже по воде, на скорости почти в 6 километров в час. Но это не главные его преимущества. Гусеничная база позволяет М113 преодолевать холмы, насыпи и даже траншеи шириной почти в 2 метра.

Заметьте​! Американский броневик считается легким, ведь весит чуть больше 10 тонн и одновременно может развивать максимальную скорость до 64-х километров в час. Он имеет запас хода в 320 километров, а для его обслуживания нужно всего 2 человека: командир и водитель-механик.

Основное вооружение бронемашины

Стандартное и основное вооружение этой бронемашины – пулемет Browning M2HB. Это крупнокалиберный пулемет, которым пользуются практически все члены НАТО. Он эффективен против пехоты, легких бронированных целей и даже авиации, если она летит на низких высотах.

В то же время, эффективная дальность стрельбы из Browning – до двух километров. Кроме этого, можно оснастить его снайперским прицелом, чтобы поражать мишени и на дальних дистанциях.

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Хотя такая практика встречается не часто, ведь в большинстве случаев М113 используются для доставки пехоты и прикрытия огнем. Но маневренность этого бронетранспортера позволяет использовать его и при штурмовых действиях.

Но следует отметить, что американский М113 имеет броню всего в 12 – 44 миллиметров. Этого достаточно, чтобы уберечь пехоту от обломков гранат и пулеметных очередей. То есть, тот же пулемет Browning не сможет прострелить этот бронетранспортер.

М113 владеет облегченной броней

Однако оружие больших калибров или противотанковая мина – это уже серьезная угроза такой машине. Но она и не предназначена для ведения боя в первых эшелонах. Для этого есть танки и тяжелая бронированная техника.

М113 – созданный для перевозок, а поскольку внутри могут находиться 11 военных, на него набросили брони из легких сплавов.



Гусеничный "монстр" способен быстро доставить пехоту на фронт / Фото United States Department of Defense

Кстати, именно М113 стал первым в мире бронеавтомобилем, в конструкции которого стали использовать алюминиевую защиту.

С одной стороны – М113 стал быстрым, маневренным, имел большую проходимость на поле боя, а еще – его транспортировка была легче и экономило деньги.

С другой же – из-за облегченной брони он спасает далеко не от всех угроз.

Однако его все равно понравились почти 50 стран мира, а в США он до сих пор стоит на вооружении и будет находиться там до 2030 года. Все благодаря его конструкции и лёгкости в модификациях.

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К примеру, пулемет Browning – это основной тип оружия, идущего по умолчанию. Одна туда можно доставить разное оружие и вообще адаптировать его к своим потребностям и специфике ведения боя.

Это и сделало М113 популярнейшим бронетранспортером в мире. Ведь на него можно установить даже ракетные комплексы, чтобы поражать не только легкие бронированные цели, но и класть на лопатки технику более тяжелого класса.



М113 – самый популярный бронетранспортер в мире / Фото Сухопутных войск ВСУ

Модифицированные версии М113

Сейчас уже существуют более модифицированные версии этого броневика. М113А3 – это современный бронеавтомобиль, который оснащен различными компьютерными системами, позволяющими:

быстро обмениваться данными;

наводиться на цель;

захватывать мишени.

О поставках соответствующих типов М113 для Украины пока не говорится. Однако ленд-лиз может в корне все изменить. Пока – пусть и более старые версии, но М113 снова собираются войти в историю и внести свой вклад в победу Украины, записав на свой счет еще одну выигранную войну.