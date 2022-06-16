М113 перебуває на озброєнні майже 50 країн світу. Простий, маневрений, надійний і що головне – може не тільки їздити, але й плавати.

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Переваги бронеавтомобіля-амфібії

Попри те, що М113 розробляли ще у 1950 – 1960 роках, він досі залишається найпопулярнішим броньованим автомобілем у США та інших державах. Все завдяки його простоті, яка дозволяє модифікувати цей броньовик як завгодно.

Попри свій поважний вік, має на оснащенні прибори нічного бачення, що дозволяє виконувати операції у будь-який час доби. М113 використовують для перевезення піхоти.

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Всередину цього бронетранспортера можуть вміститися 11 десантників у повному спорядженні. Тобто всередині цього гусеничного "монстра" доволі просторо. Модель планували як транспорт, що здатний швидко доставити піхоту на фронт і відступити.

Він може пересуватися по снігу, бруду, піску і навіть по воді, на швидкості в майже 6 кілометрів на годину. Але це не найголовніші його переваги. Гусенична база дозволяє М113 долати пагорби, насипи і навіть траншеї шириною в майже 2 метри.

Зауважте! Американський броньовик вважається легким, адже важить трохи більше, ніж 10 тонн і водночас може розвивати максимальну швидкість до 64-х кілометрів на годину. Він має запас ходу у 320 кілометрів, а для його обслуговування потрібно всього 2 людини: командир та водій-механік.

Основне озброєння бронемашини

Стандартне і основне озброєння цієї бронемашини – кулемет Browning M2HB. Це великокаліберний кулемет, яким користуються практично всі члени НАТО. Він ефективний проти піхоти, легких броньованих цілей і навіть авіації, якщо вона летить на низьких висотах.

Водночас ефективна дальність стрільби з Browning – до двох кілометрів. Крім цього, можна оснастити його снайперським прицілом, щоб вражати мішені і на далеких дистанціях.

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Хоча така практика зустрічається не часто, адже в більшості випадків М113 використовують для доставки піхоти і прикриття вогнем. Але маневреність цього бронетранспортера дозволяє використовувати його і під час штурмових дій.

Та треба зауважити, що американський М113 має броню всього у 12 – 44 міліметрів. Цього достатньо, щоб вберегти піхоту від уламків гранат і кулеметних черг. Тобто той же кулемет Browning не зможе прострілити цей бронетранспортер.

М113 володіє полегшеною бронею

Однак зброя більших калібрів чи протитанкова міна – це вже серйозна загроза для такої машини. Але вона і не призначається для ведення бою в перших ешелонах. Для цього є танки та важка броньована техніка.

М113 – створений для перевезень, а оскільки всередині можуть перебувати 11 військових, на нього накинули броні з легких сплавів.



Гусеничний "монстр" здатен швидко доставити піхоту на фронт / Фото United States Department of Defense

До речі, саме М113 став першим у світі бронеавтомобілем, в конструкції якого почали використовувати алюмінієвий захист.

З одного боку – М113 став швидким, маневреним, мав велику прохідність на полі бою, а ще – його транспортування було легшим та економило гроші.

З іншого ж – через полегшену броню він рятує далеко не від всіх загроз.

Проте його все одно вподобали собі майже 50 країн світу, а в США він досі стоїть на озброєнні і перебуватиме там до 2030 року. Все завдяки його конструкції та легкості в модифікаціях.

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Наприклад, кулемет Browning – це основний тип зброї, що йде за замовчуванням. Одна туди можна доставити різну зброю і взагалі адаптувати його до власних потреб та специфіки ведення бою.

Це і зробило М113 найпопулярнішим бронетранспортером у світі. Адже на нього можна встановити навіть ракетні комплекси, щоб вражати вже не тільки легкі броньовані цілі, а й класти на лопатки техніку важчого класу.



М113 – найпопулярніший бронетранспортер у світі / Фото Сухопутних військ ЗСУ

Модифіковані версії М113

Наразі вже існують більш модифіковані версії цього броньовика. М113А3 – це сучасний бронеавтомобіль, який має на оснащенні різноманітні комп'ютерні системи, що дозволяють:

швидко обмінюватися даними;

наводитися на ціль;

захоплювати мішені.

Про постачання відповідних типів М113 для України поки не мовиться. Однак ленд-ліз може докорінно все змінити. Поки – хай і старіші версії, але М113 знову збираються увійти в історію і зробити свій внесок в перемогу України, записавши на свій рахунок ще одну виграну війну.