Моральное состояние морских пехотинцев России низкое, – Оперативный штаб Одесщины

Оккупанты продолжают мечтать о захвате Одессы. Однако моральное состояние морской пехоты России крайне занижено.

Об этом в эфире 24 канала рассказал спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации. По словам Сергея Братчука, попыток российского десанта высадиться на одесские берега не замечают.

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Братчук: Одесса является городом-героем

Как отметил Братчук, захватчики хорошо видят, насколько укреплен Одесский район. Враг знает, как работают Вооруженные силы Украины, поэтому пехотинцы уже долго "болтаются" в Черном море.

По оперативной информации и данным нашей разведки, морально-психологическое состояние противника, а именно морских пехотинцев, достаточно низкое,

– подчеркнул он.

Также спикер Оперативного штаба Одесщины отметил, что на счету украинских воинов уже несколько сбитых вражеских самолетов. В частности, подбит корабль "Василий Быков".

"Когда узнали эту новость, то несколько часов ждали подтверждения, хотя хотелось кричать на весь мир, что Одесса-таки является городом-героем и в дальнейшем им остается. Именно с Одессы начинается Украина", – рассказал Братчук.

В Оперативном штабе Одесщины высказались о действиях морской пехоты России: смотрите видео

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