Премьер Моравецкий поговорил с Тимановской: вскоре она прилетит в Польшу
Источник:фейсбук Матеуша Моравецкого
Матеуш Моравецкий пообщался с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Премьер-министр Польши заявил, что на днях спортсменка прилетит в Варшаву, где получит необходимую поддержку и помощь.
Польский премьер сообщил в сети о разговоре с Тимановской, который состоялся 3 июля, и его результатах.
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Тимановская прилетит в Варшаву
Я пообщался с храброй Кристиной Тимановской. Я заверил ее, что она может рассчитывать на поддержку и солидарность со стороны Польши,
– написал Моравецкий.
Он добавил, что на днях белорусская легкоатлетка прилетит в Варшаву, где сможет беспрепятственно развиваться и, по желанию, получит дальнейшую помощь.
Напомним, ранее спортсменка попросила убежища в Польше. Там ей предложили гуманитарную визу и продолжение карьеры.
Скандал между Тимановской и белорусским режимом
- Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую 1 августа пытались насильно вывезти из Японии.
- Спортсменка раскритиковала белорусское спортивное руководство. После чего представители олимпийского комитета Беларуси силой заставляли ее вернуться в страну.
- В аэропорту Тимановская обратилась в полицию Японии. Правоохранители взяли ее под охрану. Впоследствии она встретилась с представителем Международного олимпийского комитета. Там уверяют, что девушка находится под охраной властей Японии.