Если Россия когда-нибудь захочет напасть на Польшу, Кремлю нужно знать, что в Польше 40 миллионов человек готовы встать с оружием в руках, чтобы защищать свою родину.

Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Силезию. На открытии пневмоспортивного стрельбища глава польского правительства сделал оговорку для России.

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Польша не подчинится России

Мы были под ногами многие столетия, в плену России. Мы не хотим возвращать эту неволю. Мы отвергаем их колониализм, их империализм. Мы в свободной стране, и мы будем стремиться к нашей свободе, мы будем бороться за нашу свободу,

– сказал премьер-министр.

По его словам, одним из элементов широкой программы построения и укрепления обороны Польши есть усиление силы польской армии – увеличение ее численности и количества вооружения. А также построение новых видов оружия, их производство в Польше, а также закупка современного оружия за рубежом.

Моравецкий подчеркнул, что укрепить армию должна также программа "Стрельбища в каждом уезде".

"Мы желаем мира, но еще живая римская поговорка - "хочешь мира, готовься к войне". Благодаря современным тирам, например Мишке, больше людей будет узнавать и учиться обращению с оружием", - подчеркнул глава правительства.

Польский премьер слишком сильно округлил

К концу 2021 года население Польши составило 38 080 411 человек. Данные переписи показывают, что из них 7 миллионов составляют несовершеннолетние лица (0 – 17 лет) и около 8,5 миллиона пожилых людей (65 лет и старше). Поэтому 40 миллионов никак не смогут взять оружие в руки.

Угрозы России в Польшу

С началом полномасштабной войны против Украины Россия неоднократно угрожала Польше. К примеру, накануне в МИД России сообщили, что Россия должна будет "нейтрализовать потенциальные угрозы" своей безопасности в случае увеличения войск НАТО в Польше.

Ранее в эфире пропагандистских каналов России объявили, что если Польша примет участие в миротворческой миссии в Украине, может ожидать ядерной атаки и "Варшава исчезнет за 30 секунд".

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