Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Сілезії. На відкритті пневмоспортивного стрільбища глава польського уряду зробив застереження для Росії.

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Польща не підкориться Росії

Ми були під ногами багато століть, у полоні Росії. Ми не хочемо повертати цю неволю. Ми відкидаємо їхній колоніалізм, їхній імперіалізм. Ми у вільній країні, і ми будемо прагнути до нашої свободи, ми будемо боротися за нашу свободу,

– сказав прем’єр-міністр.

За його словами, одним з елементів широкої програми побудови та зміцнення оборони Польщі є посилення сили польської армії – збільшення її чисельності та кількості озброєння. А також побудова нових видів зброї, їхнє виробництво в Польщі, а також закупівля найсучаснішої зброї за кордоном.

Моравецький підкреслив, що зміцнити армію, має також програма "Стрільбища в кожному повіті".

"Ми бажаємо миру, але ще жива римська приказка – "хочеш миру, готуйся до війни". Завдяки сучасним тирам, як-от Мишкові, більше людей дізнаватиметься та навчатиметься поводженню зі зброєю", – наголосив глава уряду.

Польський прем'єр занадто сильно округлив

На кінець 2021 року населення Польщі становило 38 080 411 осіб. Дані перепису показують, що з них 7 мільйонів становлять неповнолітні особи (0 – 17 років) і майже 8,5 мільйона літніх людей (65 років і більше). Тому 40 мільйонів аж ніяк не зможуть взяти зброю в руки.

Погрози Росії до Польщі

З початком повномасштабної війни проти України Росія неодноразово погрожувала Польщі. Наприклад, напередодні в МЗС Росії повідомили, що Росія повинна буде "нейтралізувати потенційні загрози" своїй безпеці у випадку збільшення військ НАТО в Польщі.

Раніше в ефірі пропагандистських каналів Росії оголосили, що якщо Польща візьме участь у миротворчій місії в Україні, то може очікувати ядерної атаки і "Варшава зникне за 30 секунд".

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