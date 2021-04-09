В районе городка Южное под Одессой над морем заметили смерч. Он двигался над водой и засасывал ее. В сети очевидцы поделились видео этого момента.

На видео очевидцев видно, что стихия – далеко от суши. Благодаря этому, люди, вероятно, не пострадали. Сколько времени длилось это природное явление – неизвестно.

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Смерч в Южном под Одессой: видео телеграм-канала "Одесса сейчас"

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Неизвестно, когда это случилось, но видео вихря в сети появилось примерно в 17 часов 9 апреля. Там видно, что облака уже были оранжевыми, как на закате. Поэтому можно предположить, что это случилось незадолго до публикации.

Смерч на море возле Одессы: видео телеграм-канала "Одесса сейчас"