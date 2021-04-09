В море возле Одессы пронесся смерч: интересные видео очевидцев
В районе городка Южное под Одессой над морем заметили смерч. Он двигался над водой и засасывал ее. В сети очевидцы поделились видео этого момента.
Источник:телеграм-канал "Одесса info"
На видео очевидцев видно, что стихия – далеко от суши. Благодаря этому, люди, вероятно, не пострадали. Сколько времени длилось это природное явление – неизвестно.
К теме В Одессе пронесся смерч: очевидцы зафиксировали стихию на видео
Смерч в Южном под Одессой: видео телеграм-канала "Одесса сейчас"
Подробнее об этом событии
Неизвестно, когда это случилось, но видео вихря в сети появилось примерно в 17 часов 9 апреля. Там видно, что облака уже были оранжевыми, как на закате. Поэтому можно предположить, что это случилось незадолго до публикации.
Смерч на море возле Одессы: видео телеграм-канала "Одесса сейчас"
Поделиться новостью