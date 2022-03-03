В морге Мозыря закончились места: трупы россиян вывозят поездами

В морге белорусского города Мозырь закончились места. Оттуда уже начали вывозить поездами трупы солдат русской оккупационной армии.

Об этом стало известно 3 марта. Однако Россия и ее военный сателлит Беларусь продолжают скрывать количество убитых оккупантов. Поэтому грузят тела только в присутствии местного КГБ.

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Кадебисты угрожают врачам

Все делают максимально скрыто, поскольку Кремль не хочет публично признавать значительные потери своих орков. Чтобы не было утечки информации, больницу охраняют белорусские милиция и КГБ.

Медики ничего не рассказывают – с них взяли подписку о неразглашении, угрожают не продлить контракт. Хирургов не хватает. Ранее трупы перевозили на санитарные ПАЗ и грузили на российские поезда,

– рассказала местная жительница.

Также она добавила, что тела начали грузить только ночью недавно. К такой циничной "мере конспирации" прибегли после того, как в сети обнародовали видео тел убитых захватчиков.

Вывоз убитых орков из Беларуси: смотрите видео

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