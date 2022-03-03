Про це стало відомо 3 березня. Проте Росія та її військовий сателіт Білорусь продовжують приховувати кількість вбитих окупантів. Тому вантажать тіла лише в присутності місцевого КДБ.

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Кадебісти погрожують лікарям

Усе роблять максимально приховано, оскільки Кремль не хоче публічно визнавати значні втрати своїх орків. Щоб не було витоку інформації, лікарню охороняють білоруські міліція та КДБ.

Медики нічого не розповідають – з них взяли підписку про нерозголошення, погрожують не продовжити контракт. Хірургів не вистачає. Раніше трупи перевозили на санітарних ПАЗ та вантажили на російські потяги,

– розповіла місцева жителька.

Також вона додала, що тіла почали вантажити лише вночі нещодавно. До такої цинічної "міри конспірації" вдалися після того, як у мережі оприлюднили відео вивезення тіл вбитих загарбників.

Вивезення вбитих орків із Білорусі: дивіться відео

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