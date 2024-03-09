В интервью моряк также вспомнил воспоминания того дня. Также военный поделился мечтой, что хотел бы сбить еще несколько российских самолетов.

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Как моряк сбил российский Су-34

Моряк Дмитрий рассказал, что приземлил российский 4 марта 2022 года. Тогда оккупанты мечтали захватить Одессу и наносили циничные удары по городу. В тот день около 12:00 два российских Су-34 летели наносить удары, когда Дмитрий схватил ПЗРК "Игла" и произвел выстрел.

Я этот день довольно хорошо помню. Суета царила везде, но мы с собратьями пытались поддерживать друг друга и шутить. Небо тогда было довольно облачное, и даже не было слышно гула от вражеских Су-34. В один миг, из-под облаков, на расстоянии 1,5 километра от нашего корабля вынырнула пара "сушек" противника. Начали работать по городу...

– поделился воспоминаниями Дмитрий.

Тогда корабль ринулся навстречу российским истребителям. Как только вражеский самолет вылетел из-под облаков, Дмитрий произвел выстрел из ПЗРК. После этого он сразу схватил второй комплекс и ждал, что возможно вылетит и второй Су-34, однако этого не произошло. Около 30 минут военные получили подтверждение, что российский самолет ликвидирован.

"Первое, что я сказал после этой новости: "Добро пожаловать в ад!". Мы все были нереально счастливыми", – добавил моряк.

Сейчас Дмитрий признается, что мечтает сбить еще несколько самолетов. Военный отмечает, что в одном из них должен быть тот, кто принес Украине столько горя.

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