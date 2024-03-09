В интервью моряк также вспомнил воспоминания того дня. Также военный поделился мечтой, что хотел бы сбить еще несколько российских самолетов.
Смотрите также Россия теряет самолеты в войне с Украиной в 20 раз быстрее, чем может изготовить
Как моряк сбил российский Су-34
Моряк Дмитрий рассказал, что приземлил российский 4 марта 2022 года. Тогда оккупанты мечтали захватить Одессу и наносили циничные удары по городу. В тот день около 12:00 два российских Су-34 летели наносить удары, когда Дмитрий схватил ПЗРК "Игла" и произвел выстрел.
Я этот день довольно хорошо помню. Суета царила везде, но мы с собратьями пытались поддерживать друг друга и шутить. Небо тогда было довольно облачное, и даже не было слышно гула от вражеских Су-34. В один миг, из-под облаков, на расстоянии 1,5 километра от нашего корабля вынырнула пара "сушек" противника. Начали работать по городу...
– поделился воспоминаниями Дмитрий.
Тогда корабль ринулся навстречу российским истребителям. Как только вражеский самолет вылетел из-под облаков, Дмитрий произвел выстрел из ПЗРК. После этого он сразу схватил второй комплекс и ждал, что возможно вылетит и второй Су-34, однако этого не произошло. Около 30 минут военные получили подтверждение, что российский самолет ликвидирован.
"Первое, что я сказал после этой новости: "Добро пожаловать в ад!". Мы все были нереально счастливыми", – добавил моряк.
Сейчас Дмитрий признается, что мечтает сбить еще несколько самолетов. Военный отмечает, что в одном из них должен быть тот, кто принес Украине столько горя.
Потери врага в авиации
- С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 357 самолетов и 325 вертолетов. Только в феврале 2024 враг потерял 15 воздушных судов, среди которых Су-34, Су-35 и самолет-разведчик А-50.
- В марте оккупанты также понесли потери в авиации. Так, 2 марта был сбит очередной истребитель-бомбардировщик Су-34.
- К слову, после сбития самолета-разведчика А-50 над Азовским морем враг еще ни разу не поднимал такие борта в воздух.