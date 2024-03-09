В інтерв'ю моряк також пригадав спогади того дня. Також військовий поділився мрією, що хотів би збити ще кілька російських літаків.

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Як моряк збив російський Су-34

Моряк Дмитро розповів, що приземлив російський 4 березня 2022 року. Тоді окупанти мріяли захопити Одесу й завдавали цинічних ударів по місту. Того дня близько о 12:00 два російські Су-34 летіли завдавати ударів, коли Дмитро схопив ПЗРК "Ігла" та здійснив постріл.

Я цей день доволі добре пам'ятаю. Метушня панувала всюди, але ми з побратимами намагалися підтримувати одне одного і жартувати. Небо тоді було доволі хмарне, і навіть не було чутно гулу від ворожих Су-34. В одну мить, з-під хмар, на відстані 1,5 кілометра від нашого корабля випірнула пара "сушок" противника. Почали працювати по місту…

– поділився спогадами Дмитро.

Тоді корабель ринувся назустріч російським винищувачам. Щойно ворожий літак вилетів з-під хмар, Дмитро здійснив постріл з ПЗРК. Після цього він відразу схопив другий комплекс і чекав, що можливе вилетить і другий Су-34, однак цього не сталося. Близько за 30 хвилин військові отримали підтвердження, що російський літак ліквідовано.

"Перше, що я сказав після цієї новини: "Ласкаво просимо у пекло!". Ми всі були нереально щасливими", – додав моряк.

Нині Дмитро зізнається, що мріє збити ще кілька літаків. Військовий наголошує, що в одному з них має бути той, хто приніс Україні стільки горя.

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