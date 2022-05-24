Моряки каспийской флотилии не хотят выполнять боевые задачи: корабли в аварийном состоянии

Моряки 106-й бригады надводных кораблей каспийской флотилии южного военного округа России отказываются выполнять боевые задания.

Военных, которые в составе морской группировки участвуют в войне против Украины, пугает аварийное состояние кораблей. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Корабли в критическом состоянии из-за санкций

Из-за международных санкций, введенных многими странами против России, страна-оккупант теперь не может полноценно обслуживать и ремонтировать свое навигационное оборудование и дизельное оборудование боевых кораблей флота.

Для того чтобы обеспечить плавучесть российских кораблей, в том числе тех судов, которые являются носителями крылатых ракет, Россия вместо оригинальных блоков из-за невозможности приобрести их из-за границы устанавливает агрегаты от бытовой техники китайского производства. Кстати, эти детали Кремль приобрел по завышенной цене в несколько раз.

Поэтому русские военные моряки понимают, что каждый выход в море с такой некачественной заменой импортных элементов может стать последним. Кроме того, вероятные аварии могут стать причиной экологической катастрофы в регионе.

Наказание за разглашение информации о состоянии кораблей

В ГУР МО сообщают, что командование каспийской флотилии опасается проверок и обвинений в хищении выделенных на закупку запчастей средств. Поэтому пришлось даже отдать распоряжение с целью сокрытия фактов небоеспособности корабельного состава. Тех, кто будет распространять информацию об аварийном состоянии кораблей, ждет обвинения в государственной измене, а также лишения свободы на срок до 15 лет.

В то же время украинская разведка сообщает, что российские кафиры решили тайно написать коллективные письма, адресованные Путину и Шойгу, в которых захватчики хотят раскрыть все финансовые махинации своего командования.

Кроме этого, на сайте ГУР уже обнародовали список военнослужащих 106 бригады надводных кораблей, который можно просмотреть по ссылке.

ВСУ ударили по судну "Всеволод Бобров"

Напомним, что украинские защитники в ночь на 12 мая нанесли удар по вражескому кораблю – судну "Всеволод Бобров". После этого на российском судне тылового обеспечения проекта 23120 вспыхнул пожар. Информацию подтвердил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Кафиры смогли спасти пораженное судно. Через два дня, 14 мая, корабль "Всеволод Бобров" вошел в акваторию Севастопольской бухты. Известно, что это судно новейшее в Черноморском флоте России.

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