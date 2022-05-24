Військових, які у складі морського угруповання беруть участь у війні проти України, лякає аварійний стан кораблів. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Кораблі в критичному стані через санкції

Через міжнародні санкції, які багато країн запровадили проти Росії, країна-окупант тепер не може повноцінно обслуговувати та ремонтувати своє навігаційне обладнання та дизельне устаткування бойових кораблів флоту.

Для того, аби забезпечити плавучість російських кораблів, зокрема тих суден, які є носіями крилатих ракет, Росія замість оригінальних блоків через неможливість придбати їх з-за кордону встановлює агрегати від побутової техніки китайського виробництва. До слова, ці деталі Кремль придбав за завищеною ціною в декілька разів.

Через це російські військові моряки розуміють, що кожен вихід в море з такою неякісною заміною імпортних елементів може стати останнім. Окрім цього, ймовірні аварії можуть стати причиною екологічної катастрофи в регіоні.

Покарання за розголошення інформації про стан кораблів

У ГУР МО повідомляють, що командування каспійської флотилії боїться перевірок та звинувачень у розкраданні виділених на закупівлю запчастин коштів. Через це довелось навіть віддати розпорядження з метою приховування фактів небоєздатності корабельного складу. Тих, хто буде поширювати інформацію про аварійний стан кораблів, чекає звинувачення у державній зраді, а також позбавлення волі терміном до 15 років.

Водночас українська розвідка повідомляє, що російські окупанти вирішили таємно написати колективні листи, які адресовані Путіну та Шойгу, в яких загарбники хочуть розкрити всі фінансові махінації свого командування.

Окрім цього на сайті ГУР вже оприлюднили список військовослужбовців 106 бригади надводних кораблів, який можна переглянути за посиланням.

ЗСУ вдарили по судну "Всеволод Бобров"

Нагадаємо, що українські захисники у ніч на 12 травня завдали удару по ворожому кораблю – судну "Всеволод Бобров". Після цього на російському судні тилового забезпечення проєкту 23120 спалахнула пожежа. Інформацію підтвердив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Окупанти змогли врятувати уражене судно. Через два дні, 14 травня, корабель "Всеволод Бобров" зайшов в акваторію Севастопольської бухти. Відомо, що це судно є найновішим у Чорноморському флоті Росії.

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