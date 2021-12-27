В мороз прыгнул в реку: на Закарпатье нигериец пытался попасть в Словакию

Гражданин Нигерии 26 декабря пытался незаконно попасть из Украины в Словакию. Для этого он прыгнул в реку Уж, однако в холодное время переплыть ее не смог.

Нигерийца спасали пограничники

Инцидент произошел утром в воскресенье. Недалеко от границы наряд отделения "Паладь-Комаровцы" заметил движение неизвестного лица.

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Нарушитель уже успел преодолеть заградительный забор и двигался в направлении реки Уж, через которую проходит граница со Словакией.

При виде пограничников мужчина прыгнул в реку, несмотря на холодную погоду. Но он сразу понял, что погорячился, ведь глубина реки и скорость течения оказались не такими, как он себе представлял. Добраться к противоположному берегу в такое время года ему совершенно не под силу,

– рассказали пограничники.

Иностранец попытался вернуться на берег, но не смог. Помогать ему пришлось пограничникам.

Нарушитель работал дворником в Харькове

Правоохранители быстро доставили нарушителя в подразделение. Там ему дали сухую одежду и обувь.

У мужчины никаких документов с собой не было. Он рассказал, что является гражданином Нигерии, а некоторое время работал в Харькове дворником. Однако решил в поисках лучшей жизни добраться в страны Евросоюза.

В двух рюкзаках нигерийца нашли:

900 евро,

ноутбук,

планшет,

мобильные телефоны и другие вещи.

Пограничники проверяют правдивость слов задержанного. Кроме того, на нигерийца составили админпротокол за незаконное пересечение госграницы. Решение по делу будет принимать суд.