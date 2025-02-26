Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Где будут морозы до -15

Так, самые низкие показатели температуры ожидаются сразу в нескольких регионах Украины. Речь идет о Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Луганской и Донецкой областях.

Именно в этих областях температура ночью опустится от -12 до -15 градусов.

Ожидается, что самое холодное будет в Донецкой области, где будет 15 градусов мороза.

В Черниговской, Харьковской и Луганской областях столбики термометров будут показывать -14.

В Сумах ожидается -13, а в Полтаве 12 градусов мороза.



Где будет до -15 / Инфографика Укргидрометцентра

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Отметим, что в интервью 24 Канала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, какой погоды ждать в первые дни весны.

Важно понимать, что март – это переходный месяц. Так что возможны как и зимние проявления, так и достаточно высокая температура.

"Но пока у нас сохраняется тенденция, что первые дни марта будут с плюсами, больше с погодой, направленной на весеннюю",– отмечала Наталья Птуха.

Добавила, что в дальнейшем синоптики будут уточняться. Ситуация всегда меняется, так что продолжается постоянный мониторинг.