Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Где будут морозы до -15
Так, самые низкие показатели температуры ожидаются сразу в нескольких регионах Украины. Речь идет о Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Луганской и Донецкой областях.
Именно в этих областях температура ночью опустится от -12 до -15 градусов.
Ожидается, что самое холодное будет в Донецкой области, где будет 15 градусов мороза.
В Черниговской, Харьковской и Луганской областях столбики термометров будут показывать -14.
В Сумах ожидается -13, а в Полтаве 12 градусов мороза.
Где будет до -15 / Инфографика Укргидрометцентра
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Отметим, что в интервью 24 Канала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, какой погоды ждать в первые дни весны.
Важно понимать, что март – это переходный месяц. Так что возможны как и зимние проявления, так и достаточно высокая температура.
"Но пока у нас сохраняется тенденция, что первые дни марта будут с плюсами, больше с погодой, направленной на весеннюю",– отмечала Наталья Птуха.
Добавила, что в дальнейшем синоптики будут уточняться. Ситуация всегда меняется, так что продолжается постоянный мониторинг.