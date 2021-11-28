Согласно данным Укргидрометцентра, в последние дни ноября станет холоднее.

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По прогнозу погоды от синоптиков, в течение 28 – 30 ноября в Украине следует ожидать осадки в виде дождя, на западе страны с мокрым снегом, в Карпатах снег.

Какой будет погода в конце осени

28 ноября погода в Украине будет прохладной и дождливой. В большинстве областей синоптики прогнозируют осадки, однако кое-где все же будет светить солнце. Дожди будут заливать всю Западную Украину, а также часть центральных и южных областей.

По всей территории страны столбики термометров будут показывать +5...+10 градусов. Самой высокой температура будет на Одесщине, Херсонщине и в Крыму – +11...+13 градусов.



Прогноз погоды на 28 ноября / данные Укргидрометцентра

29 ноября дожди накроют все регионы нашей страны. В центральных областях будет дождить весь день, а на Львовщине следует ждать мокрого снега. Температура воздуха на востоке будет напоминать осеннюю – +11...+13 градусов. Ситуация на Западе противоположная – +4...+ 6 градусов, а кое-где даже + 2...+4.

Ночных морозов, как утверждают синоптики, ждать не стоит.



Прогноз погоды на 29 ноября / данные Укргидрометцентра

Последний день осени – 30 ноября – отметится "минусами". Во всех западных и части северных областей будет -1...+ 1 градус. На юге и востоке будет до +5...+7, а на Донетчине даже до + 10 градусов. Запад 30 ноября будет засыпать обильный снег, который напомнит, что уже нужно покупать подарки на Николая и Новый год.

Зато Восток будет в плену дождей. Ясное небо будет радовать жителей северных, Центральный и часть южных областей Украины. Но температура воздуха будет довольно прохладной – 0...+2 градуса.



Прогноз погоды на 30 ноября / данные Укргидрометцентра

Заметим, что большую часть Украины утром 28 ноября накрыл густой туман. Водителей на дорогах просят быть внимательными и соблюдать дистанцию.