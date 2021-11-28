Згідно з даними Укргідрометцентру, в останні дні листопада стане холодніше.

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За прогнозом погоди від синоптиків, протягом 28 – 30 листопада в Україні слід чекати опади у вигляді дощу, на заході країни з мокрим снігом, у Карпатах сніг.

Якою буде погода вкінці осені

28 листопада погода в Україні буде прохолодною та дощовою. У більшості областей синоптики прогнозують опади, однак де-не-де все ж світитиме сонце. Дощі заливатимуть всю Західну Україну, а також частину центральних та південних областей.

По всій території країни стовпчики термометрів показуватимуть +5...+10 градусів. Найвищою температура буде на Одещині, Херсонщині та у Криму – +11...+13 градусів.



Прогноз погоди на 28 листопада / Дані Укргідрометцентру

29 листопада дощі накриють всі регіони нашої країни. У центральних областях дощитиме весь день, а на Львівщині слід чекати мокрого снігу. Температура повітря на сході буде нагадувати осінню – +11...+13 градусів. Ситуація на заході протилежна – +4...+6 градусів, а подекуди навіть +2...+4.

Нічних морозів, як стверджують синоптики, чекати не варто.



Прогноз погоди на 29 листопада / Дані Укргідрометцентру

Останній день осені – 30 листопада – відзначиться "мінусами". В усіх західних та частині північних областей буде -1...+1 градус. А от на півдні та сході буде до +5...+7, а на Донеччині навіть до +10 градусів. Захід 30 листопада засипатиме рясний сніг, який нагадає, що вже потрібно купувати подарунки на Миколая та Новий рік.

Натомість схід буде у полоні дощів. Ясне небо тішитиме мешканців північних, центральний та частину південних областей України. Але температура повітря буде доволі прохолодною – 0...+2 градуси.



Прогноз погоди на 30 листопада / Дані Укргідрометцентру

Зауважимо, що більшу частину України вранці 28 листопада накрив густий туман. Водіїв на дорогах просять бути уважними та дотримуватися дистанції.