Под ударом мог быть аэродром оккупантов: Морозовск также подвергся атаке дронов

В Морозовске Ростовской области ночью 22 июля прогремели мощные взрывы вблизи военного аэродрома. Сейчас над городом поднялся столб дыма.

Об этом пишут в местных телеграм-каналах, а также публикуют различные кадры из районов взрыва. Сейчас местные власти не комментировали взрывы возле аэродрома, передает 24 Канал.

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В Морозовске раздавались мощные взрывы

В ночь на 22 июля оккупанты объявили тревогу из-за угрозы беспилотников. Сирены раздавались ночью и в Ростовской области.

На рассвете в сети начали появляться сообщения о мощных взрывах в Морозовске Ростовской области. Местные жители жаловались на атаку дронов и охотно делились кадрами в сети.

Так, на одном из видео можно услышать звук, который напоминает пролет беспилотника, а впоследствии – можно увидеть и сам дрон.

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Впоследствии в Морозовске прогремели взрывы. Местные жители утверждают, что они раздавались вблизи военного аэродрома.

Кроме того, в сети также опубликовали кадры, как после взрывов над Морозовском поднялся столб дыма. Голос за кадром утверждает, что якобы "попали в цистерну".

Дым над Морозовском после взрывов: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика. 18+)

Сейчас местные власти никак не комментировали взрывы и пожар в Морозовске. В то же время минобороны утверждает о 47 "перехваченных" беспилотниках над Ростовской областью.

В сети также появилась фотография, на которой видно российский аэродром в Морозовске. Так, над аэродромом поднимается густой столб черного дыма, однако других деталей пока нет.



Дым над аэродромом в Морозовске / Фото из сети