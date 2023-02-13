В Украине усилятся морозы, но ненадолго: синоптики прогнозируют температурные "качели"

На этой неделе погода будет удивлять своей изменчивостью. Температура воздуха кое-где снизится до -15 градусов. Впрочем, синоптики дают надежду, что уже через несколько дней снова существенно потеплеет.

В Украине прогнозируют перепады температуры

До 20 февраля в Украине ожидается неустойчивая погода с перепадами температуры, осадками и порывистым ветром в отдельные дни. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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Более холодные воздушные массы будут господствовать на Левобережье Украины, тогда как на Западе и Юге страны средняя температура в течение недели будет заметно выше климатической нормы,

– отметил Кибальчич.

В понедельник, 13 февраля, погоду определят северо-восточная периферия антициклона. В северных областях пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ночью -10...-5 градусов, а днем от 2 мороза до 3 тепла.

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Во вторник снова немного потеплеет

Во вторник, 14 февраля, из-за влияния атмосферных фронтов с севера, пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, в Крыму с дождем. В северных и восточных областях даже возможны вьюги.

На дорогах также будет гололедица. Температура воздуха ночью будет уже -3...+2, днем -1...+4 градуса.

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Позже температура опустится до -15 градусов

В среду, 15 февраля, небольшой снег пройдет на Левобережье Украины и Крыму. Столбики термометра снова немного опустят, впрочем, пока, только до -6...-1 ночью и -2...+3 днем.

В четверг, 16 февраля, Игорь Кибальчич прогнозирует небольшой снег на Востоке. На остальной территории Украины без осадков. В западных областях ночью и утром возможны туманы.

Температура воздуха ночью на Севере и Востоке уже опустится до -13...-8 градусов, а днем – -7...-2. Между тем, на Западе и Юге еще -6...-1 и -1...+4 соответственно.

В пятницу в части регионов еще больше похолодает. В западных и центральных областях ожидается снег и дождь.

Температура воздуха ночью в восточных и северных областях -15...-10 градусов, на остальной территории -5...0. Днем воздух прогреется до -1...+4 градусов, на севере Левобережья -6...-1,

– рассказал Кибальчич.

В выходные уже до +13 градусов

Синоптик отметил, что уже в субботу и воскресенье, 18 и 19 февраля, активизация циклонической деятельности над Скандинавским полуостровом и Балтийским морем приведет к ухудшению погоды по всей территории Украины. В частности, пройдут осадки в виде снега, переходящего в дождь.

Порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Впрочем, воздух существенно прогреется.

До -1…+4 градуса ночью и до +2…+7 днем. В западных и южных областях в дневные часы местами +8…+13 градусов,

– подытожил Игорь Кибальчич.