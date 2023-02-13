В Україні прогнозують перепади температури

До 20 лютого в Україні очікується нестійка погода з перепадами температури, опадами та поривчастим вітром в окремі дні. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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Більш холодні повітряні маси пануватимуть на Лівобережжі України, тоді як на Заході та Півдні країни середня температура протягом тижня буде помітно вищою за кліматичну норму,

– зазначив Кібальчич.

У понеділок, 13 лютого, погоду визначатиме північно-східна периферія антициклону. У східних областях пройде невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вночі -10...-5 градусів, натомість вдень від 2 морозу до 3 тепла.

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У вівторок знову трохи потепліє

У вівторок, 14 лютого, через вплив атмосферних фронтів із півночі, пройдуть опади у вигляді снігу та мокрого снігу, у Криму з дощем. У північних та східних областях навіть можливі хуртовини.

На дорогах також буде ожеледиця. Температура повітря вночі сягатиме вже -3...+2, вдень -1...+4 градуси.

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Згодом температура опуститься до -15 градусів

У середу, 15 лютого, невеликий сніг пройде на Лівобережжі України та в Криму. Стовпчики термометра знову трохи опустяться, втім, поки що, лише до -6...-1 вночі та -2...+3 вдень.

У четвер, 16 лютого, Ігор Кібальчич прогнозує невеликий сніг на Сході. На решті території України – без опадів. У західних областях вночі та вранці можливі тумани.

Температура повітря вночі на Півночі та Сході вже опуститься до -13...-8 градусів, а вдень – -7...-2. Тим часом на Заході та Півдні ще -6...-1 та -1...+4 відповідно.

У п'ятницю в частині регіонів ще більше похолодає. У західних і центральних областях очікуються сніг та дощ.

Температура повітря вночі у східних та північних областях -15...-10 градусів, на решті території -5...0. Вдень повітря прогріється до -1...+4 градусів, на півночі Лівобережжя -6...-1,

– розповів Кібальчич.

У вихідні вже до +13 градусів

Синоптик зазначив, що вже в суботу та неділю, 18 і 19 лютого, активізація циклонічної діяльності над Скандинавським півостровом та Балтійським морем призведе до погіршення погоди по всій території України. Зокрема, пройдуть опади у вигляді снігу з переходом у дощ.

Пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. Втім, повітря суттєво прогріється.

До -1…+4 градусів вночі та до +2…+7 вдень. У західних та південних областях в денні години місцями +8…+13 градусів,

– підсумував Ігор Кібальчич.