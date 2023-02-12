Чим корисна тепла зима і ні, розповіла в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Синоптикиня зазначила, що це доволі-таки суб'єктивне питання. Звичайно ж, в умовах повномасштабної війни, тепло серед зими приємне і більш комфортне. І це менше навантаження на енергосистему.

Однак, з іншого боку, є наш аграрний комплекс, багато культур і, на жаль, коли були ось такі теплі періоди, деякі з них розпочали вегетацію. А потім ми знову бачимо, що починається зниження температури, морози. Відповідно, це може негативно вплинути на певні аграрні культури,

– підкреслила Птуха.

Зверніть увагу! Раніше Наталія Птуха розповідала, що в січні одразу на 115 метеостанціях України синоптики зафіксували температурні рекорди. Подекуди показники навіть відповідали середині квітня. До речі, йдеться про найвищу температуру за всю історію інструментальних метеорологічних спостережень.