Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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Где будут легкие морозы в Украине 9 и 10 ноября
По данным синоптиков, температура ночью опустится в нескольких западных областях Украины. В частности, во Львовской и Тернопольской областях, а также на Прикарпатье и Буковине столбики термометра могут опуститься до -1 градуса. В то же время на Закарпатье ночная температура может составлять -2 градуса.
Где будут морозы ночью в Украине 9 ноября / Карта Укргидрометцентра
Однако уже 10 ноября температура ночью уменьшит и в других регионах нашего государства. До -2 градусов ночная температура опустится во всех западных областях Украины. В Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Кировоградской Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях столбики термометра могут опуститься до -1 градуса.
В то же время в Киевской, Донецкой, Луганской и Черкасской области минимальная температура ночью составит 0 градусов.
В каких областях ночью будут минусовые значения 10 ноября / Карта Укргидрометцентра
Днем минусовых значений как 9, так и 10 ноября ни в одной из областей Украины синоптики не прогнозируют.
Какими будут ноябрь и зима в Украине
- Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала, что холодный период в Украине становится все короче и температурные показатели чаще всего у нас выше климатической нормы. Этого стоит ожидать и зимой 2024 – 2025 годов.
- В то же время Птуха отметила, что в ноябре этого года уже могут наступать зимние процессы. Поэтому не надо исключать того, что могут быть холодный воздух и осадки в виде снега. Ветер в основном будет двигаться в северо-западном направлении скоростью от 3 до 10 метров.
- Кроме того, синоптик подчеркнула, что уже после 14 ноября будет начинаться перестройка синоптических процессов. Тогда уже ослабнет антициклон и с северо-западной стороны в Украину будут приближаться атмосферные фронты, которые, скорее всего, будут иметь зимний характер.