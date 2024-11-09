Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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Где будут легкие морозы в Украине 9 и 10 ноября

По данным синоптиков, температура ночью опустится в нескольких западных областях Украины. В частности, во Львовской и Тернопольской областях, а также на Прикарпатье и Буковине столбики термометра могут опуститься до -1 градуса. В то же время на Закарпатье ночная температура может составлять -2 градуса.



Где будут морозы ночью в Украине 9 ноября / Карта Укргидрометцентра

Однако уже 10 ноября температура ночью уменьшит и в других регионах нашего государства. До -2 градусов ночная температура опустится во всех западных областях Украины. В Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Кировоградской Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях столбики термометра могут опуститься до -1 градуса.

В то же время в Киевской, Донецкой, Луганской и Черкасской области минимальная температура ночью составит 0 градусов.



В каких областях ночью будут минусовые значения 10 ноября / Карта Укргидрометцентра

Днем минусовых значений как 9, так и 10 ноября ни в одной из областей Украины синоптики не прогнозируют.

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