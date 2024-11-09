Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Укргідрометцентру.
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Де будуть легкі морози в Україні 9 та 10 листопада
За даними синоптиків, температура вночі опуститься у кількох західних областях України. Зокрема, у Львівській та Тернопільській областях, а також на Прикарпатті та Буковині стовпчики термометра можуть опуститися до -1 градуса. Водночас на Закарпатті нічна температура може становити -2 градуси.
Де будуть морози вночі в Україні 9 листопада / Карта Укргідрометцентру
Однак уже 10 листопада температура вночі зменшить й в інших регіонах нашої держави. До -2 градусів нічна температура опуститься у всіх західних областях України. У Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Кіровоградській Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях стовпчики термометра можуть опуститися до -1 градуса.
Водночас у Київській, Донецькій, Луганській та Черкаській області мінімальна температура вночі становитиме 0 градусів.
У яких областях вночі будуть мінусові значення 10 листопада / Карта Укргідрометцентру
Вдень мінусових значень як 9, так і 10 листопада в жодній з областей України синоптики не прогнозують.
Якими будуть листопад та зима в Україні
- Синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповіла, що холодний період в Україні стає дедалі коротшим і температурні показники частіше за все у нас вищі кліматичної норми. Цього варто очікувати й взимку 2024 – 2025 років.
- Водночас Птуха наголосила, що у листопаді цього року вже можуть наставати зимові процеси. Тому не треба виключати того, що можуть бути холодне повітря та опади у вигляді снігу. Вітер здебільшого рухатиметься у північно-західному напрямку швидкістю від 3 до 10 метрів.
- Окрім того, синоптикиня підкреслила, що вже після 14 листопада буде починатися перебудова синоптичних процесів. Тоді вже послабне антициклон і з північного-західного боку в Україну будуть наближатися атмосферні фронти, які, швидше за все, матимуть зимовий характер.