Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Укргідрометцентру. Штормове попередження буде актуальним впродовж цілої доби.

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Чому на Заході України буде штормове попередження

В Укргідрометцентрі розповіли, що штормове попередження на Заході України 9 листопада оголосили через туман. Очікується, що в цей день видимість в зазначеному регіоні становитиме від 200 до 500 метрів.

Штормове попередження в Україні 9 листопада
Штормове попередження в Україні 9 листопада / Карта Укргідрометцентру

Синоптики розповіли, що I рівень небезпечності, жовтий оголошують по областях тоді, коли погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

Метеорологи рекомендували громадянам зберігати підвищену уважність та обережність, а також слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Якою буде погода в Україні 9 листопада

  • В Укргідрометцентрі розповіли, що 9 листопада по всій Україні буде хмарно з проясненнями. Однак у південній частині місцями може випасти невеликий дощ.
  • Температура вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів залежно від регіону, у західних областях від +2 до -3 градусів, вдень – від +4 до +9. На Закарпатті та півдні країни стовпчики термометра піднімуться до +12 градусів.
  • У Києві також має бути хмарно з проясненнями, без опадів. Температура в столиці вночі може коливатися від +3 до +5 градусів, а вдень – від +6 до +8 градусів.