Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Укргідрометцентру. Штормове попередження буде актуальним впродовж цілої доби.
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Чому на Заході України буде штормове попередження
В Укргідрометцентрі розповіли, що штормове попередження на Заході України 9 листопада оголосили через туман. Очікується, що в цей день видимість в зазначеному регіоні становитиме від 200 до 500 метрів.
Штормове попередження в Україні 9 листопада / Карта Укргідрометцентру
Синоптики розповіли, що I рівень небезпечності, жовтий оголошують по областях тоді, коли погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.
Метеорологи рекомендували громадянам зберігати підвищену уважність та обережність, а також слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.
Якою буде погода в Україні 9 листопада
- В Укргідрометцентрі розповіли, що 9 листопада по всій Україні буде хмарно з проясненнями. Однак у південній частині місцями може випасти невеликий дощ.
- Температура вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів залежно від регіону, у західних областях від +2 до -3 градусів, вдень – від +4 до +9. На Закарпатті та півдні країни стовпчики термометра піднімуться до +12 градусів.
- У Києві також має бути хмарно з проясненнями, без опадів. Температура в столиці вночі може коливатися від +3 до +5 градусів, а вдень – від +6 до +8 градусів.