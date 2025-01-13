Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.
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Морозы в Украине
Метеоролог писал, что в начале этой недели Украина будет находиться в условиях антициклона. Из-за этого температура снизится.
Особенно в западной части страны, где морозы в ночное время могут местами окрепнуть до -15 – -20 градусов,
– прогнозировал Игорь Кибальчич.
В то же время заметил, уже во второй половине ожидается активизация западного переноса воздушных масс из северной части Атлантического океана. Вследствие этого средняя температура воздуха снова повысится по всей Украине до оттепели.
Также будут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега с переходом в дождь и морось. Кроме того, возможны туманы и гололедица.
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Погода на неделю
- В понедельник, 13 января, ночью умеренный снег и мокрый снег в Крыму, Приазовье и на юге Донбасса. Также в западных и северо-западных областях. На остальной территории без осадков. Кое-где на дорогах гололедица, снежный накат.
Ветер ночью переменных направлений, днем преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью 0 – -5 градусов, в Карпатах -5 – -10, днем -2 – +3.
- Во вторник под влиянием гребня антициклона с запада на большей части территории Украины осадки не ожидаются. Местами на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом днем на юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит -3 – -8 градусов, в Карпатах и на Прикарпатье -12 – -17, в горных котловинах около -20 градусов, днем -3 – +2 градуса,
– отметил метеоролог.
- В среду на Западе и местами Севере снег, мокрый снег. Между тем на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром местами туман и изморозь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Ночью -2 – -7 градусов, но в Карпатах и на Прикарпатье, местами в южной части -8 – -13 градусов. Днем в Украине -2 – +3.
- В четверг, 16 января, местами на Западе и крайнем Востоке возможен небольшой снег. В остальных регионах без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ветер западный, 5 – 10 метров на секунду, но в Карпатах и на Закарпатье переменных направлений, 1 – 6 метров на секунду. Ночью 0 – -5, в Карпатах -5 – -10 градусов. Днем в Украине -1 – +4.
- В пятницу уже ожидается теплая погода без существенных осадков. Только на Востоке небольшой снег с переходом в дождь и морось. Также возможен слабый гололед. Ветер западный, 7 – 12 метров на секунду, однако, днем местами порывы, 15 – 17 метров на секунду.
Ночью -4 – +1, а днем уже может пригреть до +2 – +7. Только в Карпатах около 0 градусов.
- В субботу, 18 января, без существенных осадков. Только днем и вечером в северных и северо-восточных регионах ожидается небольшой мокрый снег, местами с дождем. Ветер северо-западный, 9 – 14 метров на секунду, на Закарпатье, 1 – 6 метров на секунду. Ночью -2 – +3, днем +2 – +7.
- В воскресенье, 19 января, в большинстве регионов, кроме западной части, ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Также местами возможен туман, слабое налипание мокрого снега. Ветер преимущественно северный, 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3 – +2 градуса, днем -1 – +4.