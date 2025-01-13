Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.
До теми Коли посиляться морози: метеоролог назвав дату похолодання
Морози в Україні
Метеоролог писав, що на початку цього тижня Україна перебуватиме в умовах антициклону. Через це температура знизиться.
Особливо у західній частині країни, де морози в нічний час можуть місцями зміцніти до -15 – -20 градусів,
– прогнозував Ігор Кібальчич.
Водночас зауважив, вже у другій половині очікується активізація західного перенесення повітряних мас із північної частини Атлантичного океану. Внаслідок цього середня температура повітря знову підвищиться по всій Україні до відлиги.
Також будуть невеликі, подекуди помірні опади у вигляді снігу з переходом у дощ і мряку. Окрім того, можливі тумани й ожеледиця.
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Погода на тиждень
- У понеділок, 13 січня, вночі помірний сніг і мокрий сніг у Криму, Приазов'ї та на півдні Донбасу. Також у західних і північно-західних областях. На решті території без опадів. Подекуди на дорогах ожеледиця, сніговий накат.
Вітер вночі змінних напрямків, вдень переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі 0 – -5 градусів, у Карпатах -5 – -10, вдень -2 – +3.
- У вівторок під впливом гребеня антициклону з заходу на більшій частині території України опади не очікуються. Місцями на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом вдень на південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура повітря вночі становитиме -3 – -8 градусів, у Карпатах та на Прикарпатті -12 – -17, у гірських котловинах близько -20 градусів, вдень -3 – +2 градуси,
– зазначив метеоролог.
- У середу на Заході й подекуди Півночі сніг, мокрий сніг. Тим часом на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман і паморозь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Вночі -2 – -7 градусів, але у Карпатах і на Прикарпатті, місцями в південній частині -8 – -13 градусів. Вдень в Україні -2 – +3.
- У четвер, 16 січня, подекуди на Заході та крайньому Сході можливий невеликий сніг. В інших регіонах без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.
Вітер західний, 5 – 10 метрів на секунду, але в Карпатах і на Закарпатті змінних напрямків, 1 – 6 метрів на секунду. Вночі 0 – -5, у Карпатах -5 – -10 градусів. Вдень в Україні -1 – +4.
- У п'ятницю вже очікується тепла погода без істотних опадів. Тільки на Сході невеликий сніг із переходом у дощ і мряку. Також можлива слабка ожеледь. Вітер західний, 7 – 12 метрів на секунду, однак, вдень подекуди пориви, 15 – 17 метрів на секунду.
Вночі -4 – +1, а вдень вже може пригріти до +2 – +7. Тільки у Карпатах близько 0 градусів.
- У суботу, 18 січня, без істотних опадів. Тільки вдень і ввечері у північних і північно-східних регіонах очікується невеликий мокрий сніг, місцями з дощем. Вітер північно-західний, 9 – 14 метрів на секунду, на Закарпатті, 1 – 6 метрів на секунду. Вночі -2 – +3, вдень +2 – +7..
- У неділю, 19 січня, у більшості регіонів, окрім західної частини, очікується невеликий мокрий сніг і дощ. Також місцями можливий туман, слабке налипання мокрого снігу. Вітер переважно північний, 7 – 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі -3 – +2 градуси, вдень -1 – +4.