Где будет прохладнее, в каких областях снова будет идти мокрый снег и дождь, спрогнозировали синоптики, передает 24 Канал.
К слову Морозы еще будут: где и какой самый большой минус прогнозируют
В каких областях прогнозируют до 11 градусов мороза
В понедельник и вторник преимущественно без осадков. Впрочем, ночью 19 февраля в юго-восточной части, днем на крайнем Западе страны, 20 февраля в западных и северных областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь.
Температура ночью 1 – 6 градусов мороза, в северо-восточных областях местами 9 – 11 градусов мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла, в западных областях 2 – 8 тепла,
– отметили синоптики.
Прогноз погоды на 19 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра
Также добавили, что в среду в Украине, кроме Юга, возможен небольшой мокрый снег и дождь. Ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем 3 – 8 тепла, в юго-западных областях до +11 тепла.
И только на Востоке и Северо-Востоке ночью еще 2 – 7 мороза, а днем около 0.
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Ориентировочный прогноз погоды на 21 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра
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Ждать ли морозов весной
- Заметим, что ранее Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института рассказала, какой ожидается погода весной 2024 года.
- Климатолог отметила, что, по предварительным прогнозам, средняя за сезон температура будет, вероятно, на градус – два выше климатической нормы.
- Однако, это не означает, что заморозков весной вообще не будет.
- Арктические вторжения все же еще возможны. Кроме того, при минусовой температуре возможен и снег.
- "Так что с зимой прощаться еще не стоит", – отметила Вера Балабух.