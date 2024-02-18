Де буде найпрохолодніше, в яких областях знову йтиме мокрий сніг і дощ, спрогнозували синоптики, передає 24 Канал.

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В яких областях прогнозують до 11 градусів морозу

У понеділок та вівторок переважно без опадів. Втім, вночі 19 лютого в південно-східній частині, вдень на крайньому Заході країни, 20 лютого у західних та північних областях очікується невеликий мокрий сніг та дощ.

Температура вночі 1 – 6 градусів морозу, у північно-східних областях місцями 9 – 11 градус морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла, у західних областях 2 – 8 тепла,

– зазначили синоптики.

Прогноз погоди на 19 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

Також додали, що в середу в Україні, окрім Півдня, можливий невеликий мокрий сніг і дощ. Вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 3 – 8 тепла, у південно-західних областях до +11 тепла.

І тільки на Сході та Північному Сході вночі ще 2 – 7 морозу, а вдень близько 0.

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Орієнтовний прогноз погоди на 21 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

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