В Украине окрепнут морозы: какую самую низкую температуру прогнозируют в ближайшее время

На этой неделе еще не стоит торопиться прятать свои теплые зимние вещи: шапки, шарфы и перчатки. Ведь уже скоро морозы снова усилятся. В части областей тепла не будет даже днем.

Какую же самую низкую температуру прогнозируют синоптики, рассказывает 24 Канал.

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Прогноз от Укргидрометцентра

По предварительному прогнозу Укргидрометцентра морозы усилятся уже 16 февраля. Пока на Западе и на Юге преимущественно -3...-5 градусов, на Севере и Востоке уже до -10.

Далее, в пятницу, вероятно, будет еще холоднее. Самую низкую температуру прогнозируют на Харьковщине. Там столбик термометра опустится до -13 градусов ночью. Тем временем днем самый большой минус в Луганской области – 6 градусов мороза.

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Предварительный прогноз на 17 февраля / Скриншот из Укргидрометцентра

Прогноз от Игоря Кибальчича

Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что на этой неделе в Украине переменная погода с перепадами температуры. По его прогнозу, ночью 16 февраля на Севере и Востоке -13...-8 градусов, а днем -7...-2. Между тем, на Западе и Юге еще -6...-1 и -1...+4 соответственно. На этой неделе пик мороза, вероятно, придется на 17 февраля.

Температура воздуха ночью в восточных и северных областях -15...-10 градусов,

– отметил Кибальчич.