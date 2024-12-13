Ударят большие морозы: в Украине резко похолодает

В Украине резко упадет температура воздуха. Значительные морозы ударят уже этой ночью. Ожидается до -14 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

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Морозы в Украине

Синоптик Диана Кривобок отметила, что в субботу в Украине будет морозная, впрочем, солнечная погода. В воскресенье ожидаются осадки и порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

В течение выходных, особенно 14 декабря, погоду в Украине будет определять антициклон. Он будет способствовать значительному похолоданию. В то же время преимущественно сухой погоде в большинстве областей.

В воскресенье количество облачности увеличится. Придут новые атмосферные фронты. Поэтому в последующие двое суток будет идти небольшой и умеренный снег. На Юге преимущественно дождь. Кстати, в понедельник на Западе также будет идти дождь. На дорогах страны местами гололедица.

Ветер будет преобладать с северо-запада с переходом на юго-западный, 5 – 12 метров в секунду. Однако днем воскресенья на Западе, в понедельник в Украине, кроме Востока, ожидаются порывы 15 – 20 метров в секунду.

Порывистый ветер усилит ощущение холода, поэтому одевайтесь теплее. Арктический воздух, который приносит антициклон, движется медленно, охлаждая землю. Поэтому уже ближайшей ночью атмосферное давление повысится, небо прояснится, и температура резко снизится,

– подчеркнула Диана Кривобок.

Синоптик уточнила, что ночью субботы ударит мороз -9 – -14 градусов. Днем – 1 – -6 градусов. Однако на Юге и крайнем Западе ночью -3 – -8, днем от -2 до +3 градусов.

В последующие двое суток температура воздуха ночью и днем от -5 до +2 градусов. Днем 16 декабря в Украине, кроме Юго-Востока, +1 – +6 градусов.

Кстати, во Львовском региональном центре по гидрометеорологии прогнозировали, что на выходных преимущественно без осадков. Днем дождь и мокрый снег от небольшого до умеренного. На дорогах гололедица. Ночью упадет до минусовых значений, днем ожидается около 0 градусов.

В Ровенском центре по гидрометеорологии также предупреждали, что 14 декабря будет -9 – -14 градусов.