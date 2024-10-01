Могут ли в октябре ударить лютые морозы

Абсолютный минимум температуры, фиксированный когда-либо в Украине в октябре, – от -4 до -16 градусов. В части областей иногда даже до -23 градусов.

Но возможны ли такие морозы в октябре этого года, в интервью 24 Каналу ответила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Морозы в Украине

Синоптик рассказала, что абсолютный максимум для октября +26 – +34 градуса. На высокогорье Карпат +20 – +21 градус.

Абсолютный минимум, который фиксировали когда-либо в октябре, от -4 до -16 градусов, то есть разно по территории Украины. Уже даже такие показатели могли быть. В северных, центральных, восточных областях, а также Карпатах даже местами -17 – -23 градуса. Однако это обобщенная информация.

Октябрь – переходный месяц. Здесь может быть как +30 градусов в некоторые дни, так и -20 градусов. Преимущественно, если это -20 градусов, то, возможно, это больше гор касалось, или Северо-Востока. Это очень кратковременные процессы,

– подчеркнула Наталья Птуха.

В то же время отметила, что таких температур в Украине пока не ожидается.

Пока что у нас в условиях изменения климата вообще все чаще становится больше теплых дней. Конечно, есть и исключения, например сейчас по Западу, где будет немного прохладнее в первой декаде октября,

– сказала синоптик.

Добавила, остальное время ожидается, что все же температура будет близкой к норме и даже немного выше.