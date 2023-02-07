В Украине усилятся морозы: где и какую самую низкую температуру прогнозируют синоптики

После двух волн январского тепла в Украину все же пришло зимнее похолодание. Уже на этой неделе морозы усилятся еще больше. Так что одевайтесь теплее, потому что на улице будет холодно.

В Украине будет преобладать антициклональный характер погоды. На дорогах кое-где гололедица, а температура воздуха снизится. Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Какие самые большие минусы прогнозируют

8 и 9 февраля в ночные часы несколько усилится мороз. 8 – 14 градусов будет, а в дневные часы 1 – 7 градусов мороза. В Карпатах еще прохладнее. Ночью 12 – 17, а днем 5 – 10 (градусов мороза – 24 Канал),

– отметила Птуха.

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує до -22 градусів

Тем временем синоптик Игорь Кибальчич сообщает, что наибольшее понижение температуры на этой неделе почувствуют жители западных областей. По его словам, в четверг, 9 февраля, в Украине было малооблачно и без осадков. Температура воздуха ночью -13...-8 градусов, днем -6...-1.

В Карпатах и Прикарпатье ночью -22...-17 градусов, днем -9...-4,

– отметил синоптик.

В пятницу, 10 февраля, температура воздуха ночью будет достигать -14...9 градусов. В Карпатах и Прикарпатье - 15-20 градусов мороза. Днем там уже 0…-5 градусов.