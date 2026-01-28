На Киев надвигаются морозы: температура может достигать -26 градусов
- В Украине с 29 января ожидается существенное похолодание, в Киеве температура может опуститься до -26 градусов.
- Укргидрометцентр прогнозирует немного выше температуры, но все еще значительно ниже текущих показателей.
Завтра, 29 января, в Украине ожидается существенное похолодание. В Киеве температура может опускаться вплоть до -26 градусов.
Об этом сообщает The Weather Channel і Укргидрометцентр.
Что известно о похолодании в Киеве?
На следующей неделе в Киеве прогнозируют существенное снижение температуры воздуха. Ночью стопвчики термометров могут опускаться до -22 и даже -26 градусов Цельсия.
Новая волна похолодания ожидается завтра, 29 января, и продлится 6 – 7 дней.
Отметим, что эти прогнозы дает The Weather Channel, хотя Укргидрометцентр более сдержанный в прогнозах – темпаратуру ночью 1 февраля там ожидают всего -16 – -18 градусов, что все же существенно ниже -3 – -5 сегодня, 28 января.
К слову, особенно трудно в такой период будет бездомным животным. Как указывает Киев24, всего за 130 гривен можно обустроить вполне функциональный домик для обогрева животных. Для этого нужна картонная коробка, пленка или скотч, пенопласт и сено или ненужная одежда, одеяла. Четвероногим таком можно оставить теплую пищу и воду с небольшим количеством сахара или глюкозы.
Метеороголиня предупреждала о похолодании в феврале
Начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что, по предварительной информации, в период с 1 по 5 февраля снова придут морозы.
Прежде всего это касается западных, северных и центральных областей, там возможен сильный холод.
В ночные часы температура воздуха может снизиться до 20 градусов мороза во время прояснений, в целом предполагается от 13 до 18 градусов мороза.
В южной и восточной частях будет несколько теплее, там предполагаются лишь незначительные морозы.