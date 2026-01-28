На Киев надвигаются морозы: температура может достигать -26 градусов

Завтра, 29 января, в Украине ожидается существенное похолодание. В Киеве температура может опускаться вплоть до -26 градусов.

Об этом сообщает The Weather Channel і Укргидрометцентр.

Что известно о похолодании в Киеве?

На следующей неделе в Киеве прогнозируют существенное снижение температуры воздуха. Ночью стопвчики термометров могут опускаться до -22 и даже -26 градусов Цельсия.

Новая волна похолодания ожидается завтра, 29 января, и продлится 6 – 7 дней.

Отметим, что эти прогнозы дает The Weather Channel, хотя Укргидрометцентр более сдержанный в прогнозах – темпаратуру ночью 1 февраля там ожидают всего -16 – -18 градусов, что все же существенно ниже -3 – -5 сегодня, 28 января.

К слову, особенно трудно в такой период будет бездомным животным. Как указывает Киев24, всего за 130 гривен можно обустроить вполне функциональный домик для обогрева животных. Для этого нужна картонная коробка, пленка или скотч, пенопласт и сено или ненужная одежда, одеяла. Четвероногим таком можно оставить теплую пищу и воду с небольшим количеством сахара или глюкозы.

Метеороголиня предупреждала о похолодании в феврале