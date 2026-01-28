Про це повідомляє The Weather Channel і Укргідрометцентр.

Що відомо про похолодання у Києві?

Наступного тижня у Києві прогнозують суттєве зниження температури повітря. Вночі стопвчики термометрів можуть опускатися до -22 та навіть -26 градусів Цельсія.

Нова хвиля похолодання очікується від завтра, 29 січня, і протриває 6 – 7 днів.

Зазначимо, що ці прогнози дає The Weather Channel, хоча Укргідрометцентр більш стриманий у прогнозах – темпаратуру вночі 1 лютого там очікують всього -16 – -18 градусів, що все ж суттєво нижче за -3 – -5 сьогодні, 28 січня.

До слова, особливо важко у такий період буде безпритульним тваринам. Як вказує Київ24, всього за 130 гривень можна облаштувати цілком функціональний будиночок для обігріву тварин. Для цього потрібна картонна коробка, плівка або скотч, пінопласт та сіно або непотрібний одяг, ковдри. Чотирилапим таком можна залишити теплу їжу та воду з невеликою кількістю цукру або глюкози.

Метеороголиня попереджала про похолодання у лютому