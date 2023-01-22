В Украину возвращаются морозы: где и когда будет прохладнее всего

Уже на следующей неделе в Украину возвращаются морозы. Так что стоит подготовить теплые шапки и перчатки. Будут ли донимать большие минусы и ждать ли снегопада, рассказываем дальше.

Ночные морозы возвращаются

Уже со вторника, 24 января, на всей территории нашего государства ночью снова будут царить морозы. Впрочем, синоптики дают надежду, что сильных еще не будет.

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В частности, на Западе преимущественно -1…-3 градуса, на Севере до -5, на Востоке преимущественно до -4.

Прохладнее всего в Харьковской области. Там ночью уже до 7 градусов мороза. Тем временем в Одессе и Крыму погода будет более мягкой, так что столбик термометра достигнет 0...-2.

Прогноз погоды на 24 января / Скриншот из Укргидрометцентра

Заметим, что по предварительным прогнозам такая же температура будет и 25 января. Кстати, днем почти на всей территории Украины уже -1...+1 градус. Только на Юге и Ужгороде +2...+4.

Также будет облачно с прояснениями. Впрочем, ни дождей, ни снегопадов в Украине пока не прогнозируют.

Всегда помните о наших защитниках и защитницах, которые не перестают оборонять Украину от российских захватчиков вне зависимости от погодных условий. Если у вас есть возможность, помогайте донатами и теплыми вещами. Вместе к победе!