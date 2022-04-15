Морпехи рассказали об успешно отраженной атаке россиян в Донецкой области

Российские оккупанты в начале апреля попытались осуществить "прорыв" в Донецкой области. Однако, конечно, у них ничего не получилось.

Наши защитники подготовили оккупантам "гостеприимную" встречу. К наступлению захватчиков морпехи были готовы.

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Оккупанты теряли технику еще с начала наступления

Российские захватчики начали терять технику еще на реке, которую решили перейти, ведь морпехи заранее подготовились. Затем оккупанты двигались в населенный пункт, но наши бойцы "поджарили" их и они потеряли 2 боевые машины пехоты и 1 бронетранспортер.



"Поджаренная" техника оккупантов / Фото Командование морской пехоты

И только оккупанты зашли в поселок – за ними пришла десантно-штурмовая бригада и провела зачистку. Во время нее еще "поджарили" несколько единиц техники и взяли в плен 6 оккупантов. Кроме того, еще несколько единиц техники теперь служат нашим защитникам и уничтожают захватчиков.

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