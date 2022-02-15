Морская авиация, "Ураганы" и "Грады": Россия отрабатывает "защиту" оккупированного Крыма

Морская авиация российского Черноморского флота отрабатывает действия "на случай войны за оккупированный Крым". А на мысе Опук возле Керчи российские военные стреляют из "Ураганов" и "Градов".

В минобороны государства-агрессора сообщили, что учения корабельных сил, морской авиации и береговых войск Черноморского флота проводят в рамках подготовки к плановым военно-морским ученим. А стрельбы артиллерии – в рамках планового полевого выхода подразделений ракетных войск и артиллерии армейского корпуса противовоздушной обороны.

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Россия провела учения с использованием морской авиации

Морская авиация во время проведения "учений по обороне Крымского полуострова, пунктов базирования сил Черноморского флота и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз" отработала поиск и уничтожение десантного отряда кораблей условного противника.

Этот "вражеский" десантный отряд кораблей имитировали большие десантные корабли и ракетные катера Черноморского флота.

Во время учений бомбардировщики Су-24 и истребители Су-27 авиационного соединения флота, получив соответствующее указание, "нанесли бомбовый удар по морским целям".

Кроме того, во время тренировок летчики отработали действия по преодолению рубежей противовоздушной обороны отряда кораблей условного противника.

Оккупанты тренировались стрелять из "Ураганов" и "Градов"

В то же время на межвидовом полигоне "Опук" провели боевые стрельбы расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град" армейского корпуса Южного военного округа.



Россия провела учения на мысе Опук / Фото минобороны России

Военные государства-агрессора стреляли по целям, которые имитировали артиллерию условного врага на расстоянии более 30 километров. Артиллеристы поражали отдельные и групповые цели, командные пункты условного противника, отработали задачи противоогневого маневра.

Наводили и корректировали огонь реактивных артиллерийских батарей российские военные с помощью расчетов беспилотников "Орлан-10". По координатам позиций условного врага нанесли точечный артиллерийский удар "Ураганами" и "Градами".



Россияне стреляли из "Градов" и "Ураганов" / Фото минобороны России

Заявления о завершении учений Западного военного округа

В России 15 февраля заявили, что некоторые якобы "военные учения" закончились. Мол, войска и авиация Западного военного округа завершили плановую проверку боеготовности.

Поэтому государство-агрессор уверяет, что отводит часть своих сил в пункты постоянной дислокации. Пока неизвестно, какое количество войск остается.

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