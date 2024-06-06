"MAGURA для ГУРа": ко Дню журналиста стартует большой сбор на морские дроны MAGURA V5

Ко Дню журналиста национальный телемарафон "Единые новости" вместе с коллегами из медиасферы начинают масштабный сбор средств на ударные морские дроны MAGURA V5 для Главного управления разведки Минобороны.

Сбор проводится совместными усилиями участников телемарафона – Starlight Media, 1+1 Media, ТК Рада, Мы-Украина, Inter Media Group, ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (каналы "Дом" и FREEДОМ), 24 Канала и Благотворительного фонда "24", РБК-Украина, TAVR Media, Украинского радио и радио "Проминь".

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Журналисты собирают 10 миллионов гривен на MAGURA V5 для ГУР

MAGURA V5 – ударный надводный беспилотник украинского производства. Этот морской дрон выполняет наблюдение, разведку, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминную борьбу, охрану морского флота. Их невозможно купить у других стран, производство локализовано. Управляются дроны через спутниковую связь бойцами спецподразделения ГУР МО Group-13.

Но прежде всего известен MAGURA V5 своей ударной ролью: всего лишь за год применения операторы спецподразделения Group-13 уничтожили и поразили более десятка российских кораблей и других судов на более чем 200 млн долларов. В целом же эти морские дроны нанесли ущерб флоту России на более 500 миллионов долларов.

Участники сбора собирают 10 миллионов гривен на один ударный морской дрон MAGURA V5. Призываем другие медиа присоединиться, чтобы как можно скорее собрать необходимую сумму: чем больше медийщиков присоединится, тем быстрее разведчики получат необходимое оружие, чтобы уничтожать российский флот.

Как задонатить на MAGURA V5 для ГУР

Сбор стартует 6 июня на День журналиста. Средства будет собирать Благотворительный фонд "Дианы Подолянчук".

Реквизиты для пополнения банка "MAGURи для ГУРа":

Получатель – Подолянчук Диана Станиславовна.

IBAN: UA613220010000026201345832856

ИНН/ЕГРПОУ: 3413801086

Mono: https://send.monobank.ua/jar/7dFh8mmuXf Украинские защитники рассчитывают на нас, должны совместными усилиями помочь военным!

Собираем на MAGURA V5 для ГУР МО: смотрите видео

Напомним, в мае успешно завершился большой сбор "Единых новостей" для подразделений ГУР на беспилотники "СИЧ". Благодаря поддержке зрителей удалось собрать 25 194 759 гривен.